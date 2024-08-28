В Запорожье будет создано добровольческое подразделение нового типа

В Запорожской области будет сформирован добровольческий военно-технический отряд нового типа "Барс-Сармат". Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Как сообщает политик, идея создания такого отряда обсуждалась вместе с представителем исполнительной власти Запорожской области в Совете Федерации Дмитрием Рогозиным. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила данную инициативу и согласилась на участие Рогозина в формировании нового добровольческого подразделения, добавил Балицкий.
Подразделение "Барс-Сармат" будет заниматься испытаниями оружия и техники, разработанного в инициативном порядке предприятиями оборонной промышленности и "народного ВПК". Также в задачи подразделения будет входить обеспечение обратной связи между боевыми подразделениями российской армии и разработчиками вооружения, дополнил политик.
Фото: сайт Министерства обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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