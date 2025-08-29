Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Cindi CGJ is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:09

Бали в бархатный сезон: остров, который дышит йога-практикой

Как проходит йога-отдых на Бали в бархатный сезон

Остров Бали уже давно стал одним из мировых центров йога-туризма. Здесь открыты десятки ретрит-центров, студий и гостиниц, где утро начинается с практики, а день продолжается среди рисовых террас и океана.

Почему сентябрь

Сентябрь на Бали называют бархатным сезоном. Жара уходит, влажность ниже, море остаётся тёплым, а туристический поток уменьшается. Это время, когда остров замедляется, и практики йоги проходят в более спокойной атмосфере.

Как проходит йога-отдых

— Утренняя практика: занятия на террасах, в саду или у океана — чаще всего на рассвете, пока природа тиха.
— Днём — лекции о питании, дыхательные практики, медитации, а также свободное время для экскурсий или пляжа.
— Вечером — мягкая йога-нидра или медитация под шум океана.

В некоторых ретритах включены занятия танцами, массаж, вегетарианская кухня и арт-практики.

Где практиковать

— Убуд — сердце духовного Бали, окружённое джунглями и храмами. Здесь находятся самые известные центры йоги и ретриты.
— Чангу — сочетание серфинга и йоги: днём занятия у океана, вечером — волны и закаты.
— Север Бали — более уединённые центры среди рисовых полей и вулканов.

Атмосфера бархатного сезона

Меньше суеты, мягкий климат и свежая зелень после сезона дождей делают сентябрь особенно гармоничным для практик. Здесь легко сочетать работу с телом, умом и душой с путешествием по острову.

Отдых с практикой

Йога-туризм на Бали — это не только занятия, но и целый стиль жизни: медитации у океана, здоровое питание, общение с единомышленниками. Сентябрь дарит для этого лучшие условия — тихий остров, мягкий климат и много пространства для внутреннего роста.

