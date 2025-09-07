Как на Бали йога и еда становятся частью одной философии

Бали давно стал центром духовных практик и йога-ретритов, но для многих он открылся и как гастрономический рай. Здесь еда тесно связана с философией — она становится продолжением практики и способом заботы о теле.

В Убуде, сердце духовного острова, кафе и рестораны предлагают блюда, которые сочетают локальные продукты и мировые wellness-тренды. Меню здесь строится вокруг свежих овощей, фруктов, специй, орехов и травяных чаёв. Турист, пришедший на обед после занятия йогой, получает не только еду, но и опыт: миска с овощами и киноа воспринимается как часть баланса, а не просто калории.

Популярны смузи-бары, где сочетают тропические фрукты с суперфудами — спирулиной, семенами чиа, кокосовой водой. Йога-центры готовят веганские завтраки, а некоторые рестораны экспериментируют с аюрведическим меню.

Но гурманский Бали — это не только про овощи. Здесь ценят и локальную кухню: ароматный наси кампур, блюда с курицей и рыбой, обилие специй. Здоровое питание на острове не ограничивается строгими рамками, оно больше про гармонию.

Именно поэтому Бали называют местом, где гурман и практикующий йогу легко находят общий язык. Остров кормит тело так же щедро, как и душу.