Бали без толпы: бархатный сезон глазами туриста

Бали — круглогодичное направление, но сентябрь выделяется особенно. Это бархатный сезон: сухая погода ещё держится, но знойное лето уходит, и отдых становится комфортнее.

Погода и климат

Температура воздуха в сентябре — около +27-29 °C, море тёплое и спокойное. Дожди бывают редко и кратковременные, в основном ближе к вечеру. Влажность уже не такая высокая, как в летние месяцы, поэтому отдых переносится легче.

Атмосфера на острове

Сентябрь — конец высокого сезона. Туристов становится меньше, пляжи и рестораны свободнее, а цены на жильё и услуги чуть снижаются. Это удачное время для тех, кто любит комфорт, но не терпит толпы.

Чем заняться

— Пляжный отдых: серфинг на Куте и Чангу, купание на спокойных пляжах Нуса-Дуа и Санур.

— Экскурсии: вулкан Батур, рисовые террасы Убуда, водопады и храмы — сентябрьская погода отлично подходит для прогулок.

— Йога и ретриты: в сентябре на острове много фестивалей, связанных с духовными практиками и здоровым образом жизни.

— Кулинария: это сезон фруктов и местных блюд, которые можно пробовать на рынках без жары и давки.

Плюсы бархатного сезона

мягкая погода без изнуряющей жары,

меньше туристов, чем в июле-августе,

комфортные условия для экскурсий и активного отдыха,

умеренные цены.

Что учесть

К концу сентября влажность постепенно растёт, и начинается переход к дождливому сезону. Но для путешественников это скорее плюс: зелень яркая, воздух свежий, а сильные дожди приходят только позже — ближе к ноябрю.

Бали в сентябре — лучшее время

Для тех, кто хочет увидеть Бали во всей красоте, но без хаоса высокого сезона, сентябрь — идеальный месяц. Это мягкий климат, просторные пляжи и ощущение, что остров немного сбавил темп ради вас.