Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бали
Бали
© commons.wikimedia.org by San Andreas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:08

Бали без толпы: бархатный сезон глазами туриста

Бали в сентябре: бархатный сезон и особенности отдыха

Бали — круглогодичное направление, но сентябрь выделяется особенно. Это бархатный сезон: сухая погода ещё держится, но знойное лето уходит, и отдых становится комфортнее.

Погода и климат

Температура воздуха в сентябре — около +27-29 °C, море тёплое и спокойное. Дожди бывают редко и кратковременные, в основном ближе к вечеру. Влажность уже не такая высокая, как в летние месяцы, поэтому отдых переносится легче.

Атмосфера на острове

Сентябрь — конец высокого сезона. Туристов становится меньше, пляжи и рестораны свободнее, а цены на жильё и услуги чуть снижаются. Это удачное время для тех, кто любит комфорт, но не терпит толпы.

Чем заняться

— Пляжный отдых: серфинг на Куте и Чангу, купание на спокойных пляжах Нуса-Дуа и Санур.
— Экскурсии: вулкан Батур, рисовые террасы Убуда, водопады и храмы — сентябрьская погода отлично подходит для прогулок.
— Йога и ретриты: в сентябре на острове много фестивалей, связанных с духовными практиками и здоровым образом жизни.
— Кулинария: это сезон фруктов и местных блюд, которые можно пробовать на рынках без жары и давки.

Плюсы бархатного сезона

  • мягкая погода без изнуряющей жары,
  • меньше туристов, чем в июле-августе,
  • комфортные условия для экскурсий и активного отдыха,
  • умеренные цены.

Что учесть

К концу сентября влажность постепенно растёт, и начинается переход к дождливому сезону. Но для путешественников это скорее плюс: зелень яркая, воздух свежий, а сильные дожди приходят только позже — ближе к ноябрю.

Бали в сентябре — лучшее время

Для тех, кто хочет увидеть Бали во всей красоте, но без хаоса высокого сезона, сентябрь — идеальный месяц. Это мягкий климат, просторные пляжи и ощущение, что остров немного сбавил темп ради вас.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Азия в сентябре: стоит ли ехать или уже не сезон сегодня в 3:49

Бархатный сезон: почему сентябрь может стать лучшим временем для поездки в Азию

Сентябрь в Азии называют «переходным месяцем»: где-то жара спадает, а где-то ещё идут дожди. Стоит ли ехать и какие направления выбрать?

Читать полностью » Туристы из Чехии пожаловались на антисанитарию в отелях Египта — dTest подтвердил нарушения сегодня в 2:15

Заказали отдых у моря в Хургаде — вместо пальм и песка встретили мусор и разруха

Туристы из Египта делятся шокирующими историями о «райских» курортах, которые обернулись грязью, тараканами и судами за компенсацию.

Читать полностью » Евросоюз: почти половина жителей Греции не смогли позволить себе отпуск в 2023 году сегодня в 1:14

Чужой рай: как греки остаются без отпуска среди кристально чистого моря

Туризм в Греции бьёт рекорды, но для местных отпуск стал роскошью: однодневные поездки заменяют недели отдыха, а море остаётся недосягаемым.

Читать полностью » Российская семья в Анталье смогла улететь после осмотра ребёнка врачом в аэропорту сегодня в 0:16

В небо только со справкой: до чего доводят новые правила авиакомпаний

Российскую семью не пустили на рейс из Антальи из-за пятен на лице ребёнка. Что потребовали сотрудники Turkish Airlines и чем закончилась история?

Читать полностью » Минеральные источники Агуас-ди-Сан-Педру в Бразилии признаны лечебными сегодня в 0:12

Маленький город в Сан-Паулу превратился в рай для здоровья и отдыха — такое в Бразилии редкость

Агуас-ди-Сан-Педру — бразильский город-курорт, где сочетаются термальные воды, высокий уровень жизни и история оздоровительного туризма.

Читать полностью » Счетная палата выявила нарушения при строительстве глэмпингов в регионах России вчера в 23:27

Вложил деньги в глэмпинг — готовься вернуть субсидию: власти нашли нарушения почти в каждом регионе

Счетная палата проверяет, как тратят миллиарды на строительство глэмпингов. Нарушений много, и это может привести к сворачиванию субсидий.

Читать полностью » Авиабилеты в Дубай на Новый год: цены начинаются с 27,6 тыс. руб вчера в 22:27

Шанс встретить 2025-й на берегу Персидского залива: билеты за 30 тыс. уже в продаже

Где найти недорогие билеты в Дубай из Новосибирска на Новый год? Сравнили цены и варианты, чтобы вы знали, когда выгоднее покупать.

Читать полностью » Бархатный сезон под угрозой: почему курорты Кубани теряют туристов вчера в 21:17

Россияне жалуются на сервис — и тут же улетают в эти страны: экология, конкуренция и курс рубля рушат сезон

Бархатный сезон на Кубани под угрозой: загрузка отелей упала, а россияне всё чаще выбирают Египет, Турцию и Азию. Почему внутренний туризм теряет позиции?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт Латынин: тренироваться лучше утром или вечером, чтобы избежать перегрева
Дом

Ритуалы ароматизации: как завершать день с помощью запаха
Красота и здоровье

Врач Ксения Потмальникова: фастфуд, сладкая газировка и алкоголь провоцируют диабет
Красота и здоровье

Секрет стройности азиатов: почему лапша быстрого приготовления не приводит к ожирению
Еда

Как приготовить куриные бедра в сметане: пошаговая инструкция
Туризм

Как проходит йога-отдых на Бали в бархатный сезон
Садоводство

Как защитить малину травяным настоем: экологичный метод борьбы с вредителями
Наука и технологии

Секреты палеолита: две пещеры раскрыли новые данные о передаче культурного наследия неандертальцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru