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На Бали забили палками буйного россиянина, который угрожал ножом таксисту
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Shot: На Бали местные жители забросали камнями и забили палками уроженца Челябинска

На Бали забили палками буйного россиянина, который угрожал ножом таксисту

На Бали местные жители забили палками и закидали камнями инвестора из Челябинска после того, как он угрожал ножом таксисту, передает телеграм-канал Shot.

Отмечается, что до переезда на остров, который произошел почти два года назад, мужчина занимался продажей пивных кегов на родине.

По словам свидетелей, 39-летний Михаил Кабулов напал на водителя такси с ножом, пытаясь угнать его машину в районе Блахбатух. Таксист сумел выскочить из автомобиля вместе с ключами и начал кричать. Местные жители быстро собрались на место происшествия, вооружились палками и камнями, и остановили россиянина. При Михаиле был найден нож.

В результате россиянин был задержан и доставлен в полицейский участок. По предварительным данным, он находился под воздействием наркотиков, что еще предстоит доказать.

По его документам, мужчина приехал на Бали в качестве инвестора. Как выяснилось, ранее Кабулов жил и работал в Челябинске, где занимался бизнесом по продаже пивных кегов через интернет. В 2022 году он закрыл свой бизнес в России и переехал на Бали.

Фото: commons.wikimedia.org/ ~ Wabajack

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