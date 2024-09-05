Раскрыты способы уберечься от обмана при покупке недвижимости на Бали

Жильё на Бали становится всё более выгодным для инвестиций. Как не попасть впросак при его покупке, объяснила РИАМО глава "Этажи Индонезия" Ольга Горхиян.

По её словам, зачастую поиск предложений начинающие инвесторы начинают с интернета. Находят застройщика или брокера, делают запрос — и получают в ответ красочную презентацию с расчётом доходности.

"Помните, что презентация — это в сущности красивая картинка, на которой можно изобразить что угодно. Всегда нужно понимать, что за ней стоит", — предупредила собеседница издания.

Начать надо со сбора информации о застройщике. "Проверьте, есть ли у него юридическое лицо, зарегистрированное в Индонезии, и лицензия. Обязательно обращайте внимание и на персоналии: кто фаундеры, директор и комиссар, и есть ли среди них граждане Индонезии. Если таковых нет — обязательно изучите бэкграунд у иностранных основателей", — посоветовала эксперт.

Уточните отрасль, в которой работает юрлицо — она должна быть связана со строительством. "Обращайте внимание также на количество реализованных проектов застройщика. Доверять стоит компаниям с опытом", — добавила специалист.

Проверить надо и землю, где будет стройка, на предмет наличия подписанного договора лизхолда или фрихолда (не договора о намерениях — он ничего не гарантирует), а также категорию участка — не сельскохозяйственный ли он часом.

По мнению Горхиян, во многих случаях продавцы недвижимости на Бали становятся обманщиками из-за непрофессионализма и некомпетентности, а не по злому умыслу, но покупателю от этого не легче. "Поэтому перед покупкой важно тщательно все изучать или обращаться к профессиональному брокеру", — заключила она.