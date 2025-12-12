Бали закручивает гайки туристам: нелегальные виллы грозят исчезнуть с карты острова

Бали ужесточает меры против нелегальной аренды жилья, усиливая контроль над рынком туристического размещения. Об этом сообщает Турпром со ссылкой на выступление губернатора острова Ваяна Костера на 15-й региональной конференции PHRI. Власти заявили о намерении применять более строгие правила в отношении объектов, работающих без лицензий, и подвергли критике международные платформы, включая Airbnb.

Масштабы проблемы и экономические последствия

По данным администрации губернатора, на острове действует более 2 тыс. вилл и других объектов размещения, которые не имеют официальных разрешений. Значительная часть таких объектов принадлежит иностранным владельцам, систематически уклоняющимся от уплаты налогов. Несмотря на рост турпотока, доходы от гостиничного и ресторанного секторов остаются ниже ожиданий.

"Туристический поток демонстрирует рост, однако заполняемость отелей не увеличивается пропорционально темпам роста", — подчеркнул Костер.

Губернатор отметил, что нелегальная аренда способствует снижению налоговых поступлений и ослабляет позиции официальной гостиничной отрасли, которая делает существенный вклад в экономику острова.

Критика цифровых платформ и политика "нулевой терпимости"

В ходе выступления Костер выразил жёсткую позицию в отношении Airbnb, заявив, что платформа недостаточно вовлечена в экономическую систему региона. По его словам, в отношении объектов, не имеющих лицензий, будет действовать принцип "нулевой терпимости".

"К тем субъектам, которые не соблюдают установленные правила, не будет никаких поблажек", — заявил губернатор.

Правительство рассчитывает, что совместные усилия государства, частного сектора и местного сообщества создадут условия для эффективного противодействия нелегальному размещению. Новые меры планируется представить в ближайшие недели.

Почему отели важнее для экономики Бали

Как отмечает Турпром, разница между отелями и частной арендой через Airbnb существенна. Отели платят налоги на прибыль, имущество, НДС и туристические сборы, обеспечивают рабочие места для местных жителей и закупают товары у локальных поставщиков. Они также инвестируют в инфраструктуру — бассейны, рестораны, спа-центры — что повышает туристическую привлекательность региона.

Владельцы объектов Airbnb, как правило, не участвуют в финансировании инфраструктуры, редко нанимают персонал и нередко уклоняются от налоговых обязательств. Это создаёт неравные условия конкуренции с традиционными отелями.

Международные меры и опыт других стран

Борьба с нелегальной арендой и регулирование Airbnb ведётся во многих странах мира. В Европе наиболее строгие меры действуют в Барселоне, Париже, Амстердаме и Берлине. В этих городах ограничивают сроки аренды, вводят лицензирование и штрафуют за нарушение правил.

Глобальные меры включают:

— ограничения сроков и условий сдачи жилья;

— обязательную регистрацию объектов;

— налоговый контроль;

— проверки нелегальных апартаментов;

— информационные кампании для туристов.

В Северной Америке Нью-Йорк и Сан-Франциско запрещают краткосрочную аренду без регистрации и лицензий, требуя уплаты туристических налогов. Аналогичные нормы действуют в Монреале. В Азии строгие правила введены в Сингапуре и Токио.