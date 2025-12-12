Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Убуд, Бали
Убуд, Бали
© commons.wikimedia.org by Michelle Maria is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:02

Бали закручивает гайки туристам: нелегальные виллы грозят исчезнуть с карты острова

Бали ужесточает контроль за нелегальной арендой жилья — губернатор Костер

Бали ужесточает меры против нелегальной аренды жилья, усиливая контроль над рынком туристического размещения. Об этом сообщает Турпром со ссылкой на выступление губернатора острова Ваяна Костера на 15-й региональной конференции PHRI. Власти заявили о намерении применять более строгие правила в отношении объектов, работающих без лицензий, и подвергли критике международные платформы, включая Airbnb.

Масштабы проблемы и экономические последствия

По данным администрации губернатора, на острове действует более 2 тыс. вилл и других объектов размещения, которые не имеют официальных разрешений. Значительная часть таких объектов принадлежит иностранным владельцам, систематически уклоняющимся от уплаты налогов. Несмотря на рост турпотока, доходы от гостиничного и ресторанного секторов остаются ниже ожиданий.

"Туристический поток демонстрирует рост, однако заполняемость отелей не увеличивается пропорционально темпам роста", — подчеркнул Костер.

Губернатор отметил, что нелегальная аренда способствует снижению налоговых поступлений и ослабляет позиции официальной гостиничной отрасли, которая делает существенный вклад в экономику острова.

Критика цифровых платформ и политика "нулевой терпимости"

В ходе выступления Костер выразил жёсткую позицию в отношении Airbnb, заявив, что платформа недостаточно вовлечена в экономическую систему региона. По его словам, в отношении объектов, не имеющих лицензий, будет действовать принцип "нулевой терпимости".

"К тем субъектам, которые не соблюдают установленные правила, не будет никаких поблажек", — заявил губернатор.

Правительство рассчитывает, что совместные усилия государства, частного сектора и местного сообщества создадут условия для эффективного противодействия нелегальному размещению. Новые меры планируется представить в ближайшие недели.

Почему отели важнее для экономики Бали

Как отмечает Турпром, разница между отелями и частной арендой через Airbnb существенна. Отели платят налоги на прибыль, имущество, НДС и туристические сборы, обеспечивают рабочие места для местных жителей и закупают товары у локальных поставщиков. Они также инвестируют в инфраструктуру — бассейны, рестораны, спа-центры — что повышает туристическую привлекательность региона.

Владельцы объектов Airbnb, как правило, не участвуют в финансировании инфраструктуры, редко нанимают персонал и нередко уклоняются от налоговых обязательств. Это создаёт неравные условия конкуренции с традиционными отелями.

Международные меры и опыт других стран

Борьба с нелегальной арендой и регулирование Airbnb ведётся во многих странах мира. В Европе наиболее строгие меры действуют в Барселоне, Париже, Амстердаме и Берлине. В этих городах ограничивают сроки аренды, вводят лицензирование и штрафуют за нарушение правил.

Глобальные меры включают:

— ограничения сроков и условий сдачи жилья;
— обязательную регистрацию объектов;
— налоговый контроль;
— проверки нелегальных апартаментов;
— информационные кампании для туристов.

В Северной Америке Нью-Йорк и Сан-Франциско запрещают краткосрочную аренду без регистрации и лицензий, требуя уплаты туристических налогов. Аналогичные нормы действуют в Монреале. В Азии строгие правила введены в Сингапуре и Токио.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Турции нашли фреску Доброго Пастыря III века — ЮФ сегодня в 8:48
Их не должно было быть там: почему фрески из Изника называют единственными в своём роде

В Турции нашли раннехристианскую фреску "Доброго Пастыря" III века — власти говорят об уникальности, а к некрополю уже тянутся туристы.

Читать полностью » Китайские туристы массово покупают в России матрёшки и икру — Цыганов сегодня в 7:45
Водка, икра и шоколад — вот тройка лидеров: что увозит с собой каждый второй турист из КНР

Помощник сенатора перечислил, что чаще всего покупают туристы из Китая в Москве и России — и почему для них столица давно "понятна".

Читать полностью » Китай стал популярным направлением для шопинг-туров — Вершинин сегодня в 7:42
Турция и Египет нервно курят: Китай становится новым хитом из-за одного прагматичного решения

Отпуск в 2026-м подорожает, но эксперты говорят о сценарии, когда поездка частично окупается. Какие направления и привычки меняют рынок?

Читать полностью » Интерес туристов к Фукуоку вырос на 47% — Турпром сегодня в 7:39
Иностранцы голосуют деньгами: скрытый лидер зимнего Вьетнама оказался не в городе

Agoda показала рост интереса к зимнему Вьетнаму: лидером стал Фукуок с заметной динамикой. Кто еще в топе и почему их выбирают?

Читать полностью » Для въезда в ОАЭ требуется загранпаспорт, действительный от шести месяцев — NEWS.ru сегодня в 6:45
В ОАЭ всё не так просто: путешественники столкнулись с нюансом, о котором молчат гиды

ОАЭ привлекают туристов сочетанием роскоши, ярких впечатлений и культурных традиций. Что нужно знать перед поездкой, чтобы отпуск прошёл идеально?

Читать полностью » Пешеходные маршруты помогают иностранцам узнавать повседневную жизнь Кореи – Korea Herald сегодня в 4:41
Горы растут в популярности быстрее небоскрёбов: иностранцы открыли секрет корейского отдыха

Горные тропы Южной Кореи стремительно превращаются в главное направление для иностранцев. Чем они отличаются от классических экскурсий и почему туристы выбирают рюкзак вместо автобуса?

Читать полностью » Природные парки и пляжи сделали Фукуок лидером зимнего отдыха — Турпром сегодня в 4:35
Остров, который выбирают семьи: Фукуок стал главным зимним магнитом Юго-Восточной Азии

Фукуок стал самым востребованным зимним направлением во Вьетнаме: данные Agoda показывают резкий рост интереса туристов и уверенное лидерство острова в рейтингах.

Читать полностью » Европейские страны получили третью позицию в рейтинге мобильности — Интерфакс сегодня в 4:35
Европа удерживает вершины мобильности: семь стран оказались в тройке лидеров рейтинга

Henley Passport Index обновил рейтинг паспортов: Россия сохранила 46-е место, а Сингапур вновь признан лидером по числу безвизовых направлений.

Читать полностью »

Новости
СФО
Студент из Томска проехал на велосипеде до Дагестана — Tomsk.ru
Туризм
ОАЭ становятся самым дешёвым зимним пляжным направлением — Турпром
Туризм
Airbnb усиливает интерес к малоосвоенным туристическим территориям — гендиректор Родригес де Сантьяго
Туризм
Атлантида стала одним из самых узнаваемых мифов культуры — TravelAsk
Туризм
Туристов из США отличают по громкой манере общения — Турпром
Общество
Крайний срок платежа за ЖКУ перенесли на 12 января — Якубовский
Авто и мото
Цены на ОСАГО выросли на 60% в ряде регионов — Крайник
Технологии
Искусственный интеллект вызвал дефицит чипов памяти на рынке — PRO Hi-Tech
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet