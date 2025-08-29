Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бали
Бали
© commons.wikimedia.org by San Andreas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:47

Закаты на миллион и пробки на часы: остров в котором всё по максимуму

Сезон дождей на Бали: почему туристы выигрывают от поездки в октябре–апреле

Бали — это не только райские пляжи и кокосы под пальмами. Этот остров способен удивить даже самых искушённых путешественников, но вместе с красотой он щедро дарит и неожиданные нюансы. Чтобы отпуск не превратился в череду мелких неприятностей, стоит знать несколько хитростей и правил.

Сезоны и климат: не бойтесь дождей

Многие стараются избегать сезона дождей, который длится с октября по апрель. Однако зря: ливни на Бали обычно короткие и стремительные, а потом снова светит солнце. В это время цены на жильё и авиабилеты падают, туристов становится меньше, а природа расцветает особенно ярко.

Температура держится комфортная — около +24…+29 °C, а достопримечательности и пляжи свободны от толпы. Это идеальный период для тех, кто хочет увидеть настоящий Бали без суеты.

Здоровье и безопасность: лучше предупредить

  • Обязательных прививок нет, но врачи советуют обновить вакцинацию от гепатита А, брюшного тифа и столбняка.
  • Бешенство на острове встречается редко, но риск всё же существует. Вакцинация — решение личное, но стоит обсудить с врачом.
  • Вода из-под крана небезопасна: используйте бутилированную или фильтрованную, даже для чистки зубов. Многоразовая бутылка с фильтром поможет сократить расходы и количество пластика.

Комары — частые спутники сезона дождей. Местные репелленты, например Soffell, работают лучше и стоят дешевле, чем привезённые из дома.

Передвижение и транспорт

Бали компактный, но дороги — настоящая проверка на терпение. Пробки в Денпасаре и Куте могут растянуться на часы. Избегайте пикового времени — утро (6-10) и вечер (16-19).

Самый быстрый и дешёвый способ — мопед. В приложениях Grab и Gojek можно вызвать скутер-такси, но всегда надевайте шлем. А вот ловить мотоциклы с улицы не стоит: проверить безопасность водителя невозможно.

Деньги и покупки

Наличные на острове по-прежнему нужны: в храмах, уличных лавках и на пляжных массажах картой не расплатиться. Берите с собой мелкие купюры, а снимать деньги лучше в банкоматах крупных банков — BNI, BCA, Mandiri, CIMB Niaga. Помните: банкомат сначала выдаёт наличные, а потом возвращает карту.

Поддерживайте местную экономику: выбирайте семейные кафе, небольшие бары и лавки. Там вкуснее, дешевле и атмосфернее.

Культура и правила поведения

На пляже можно быть в купальнике, но вне его — прикрывайтесь лёгкой одеждой. В храмах потребуется саронг (часто выдают на месте). Универсальный аксессуар — лёгкий хлопковый шарф, который можно использовать и как накидку, и как защиту от комаров.

Будьте вежливы, не пробуйте наркотики и не садитесь за руль без шлема. Это не только закон, но и вопрос уважения к местным жителям.

Важные нюансы, о которых стоит помнить

  • С 2026 года в Индонезии вступает в силу закон, запрещающий секс вне брака. Формально он распространяется и на туристов, но власти Бали заверили, что приезжих он не коснётся.
  • С февраля 2024 года действует туристический налог — 150 000 рупий (около 9 долларов). Его оплачивают все иностранцы при въезде на остров.

Лайфхаки от местных

Балийцы охотно делятся секретами: где самый вкусный сатай, какой пляж менее людный, а где закат выглядит особенно волшебно. Не стесняйтесь спрашивать у хозяев гестхауса или бармена в кафе — их советы часто ценнее любого путеводителя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бархатный сезон в Азии: лучшие направления сегодня в 5:54

Бархатный сезон в Азии: куда летят те, кто знает толк в отдыхе

Бархатный сезон в Азии — время, когда жара спадает, а погода остаётся комфортной. Разбираем лучшие страны для отдыха в сентябре и октябре.

Читать полностью » Исследование: урожайные районы для грибников в Карелии и Башкирии назвали эксперты сегодня в 5:18

Лес зовёт: эксперты указали регионы с рекордным количеством грибов

Яндекс назвал лучшие места для «тихой охоты» этой осенью. Где искать самые богатые грибные леса — от Карелии до Подмосковья?

Читать полностью » Вьетнам в сентябре: актуален ли отдых в Нячанге и на Фукуоке сегодня в 4:52

Вьетнам в сентябре: почему сентябрь делает Нячанг и Фукуок идеальными для отдыха

Сентябрь во Вьетнаме — удачное время для путешествия. Нячанг и Фукуок предлагают сухую погоду, море и меньше туристов, чем в сезон.

Читать полностью » Азия в сентябре: стоит ли ехать или уже не сезон сегодня в 3:49

Бархатный сезон: почему сентябрь может стать лучшим временем для поездки в Азию

Сентябрь в Азии называют «переходным месяцем»: где-то жара спадает, а где-то ещё идут дожди. Стоит ли ехать и какие направления выбрать?

Читать полностью » Туристы из Чехии пожаловались на антисанитарию в отелях Египта — dTest подтвердил нарушения сегодня в 2:15

Заказали отдых у моря в Хургаде — вместо пальм и песка встретили мусор и разруха

Туристы из Египта делятся шокирующими историями о «райских» курортах, которые обернулись грязью, тараканами и судами за компенсацию.

Читать полностью » Евросоюз: почти половина жителей Греции не смогли позволить себе отпуск в 2023 году сегодня в 1:14

Чужой рай: как греки остаются без отпуска среди кристально чистого моря

Туризм в Греции бьёт рекорды, но для местных отпуск стал роскошью: однодневные поездки заменяют недели отдыха, а море остаётся недосягаемым.

Читать полностью » Российская семья в Анталье смогла улететь после осмотра ребёнка врачом в аэропорту сегодня в 0:16

В небо только со справкой: до чего доводят новые правила авиакомпаний

Российскую семью не пустили на рейс из Антальи из-за пятен на лице ребёнка. Что потребовали сотрудники Turkish Airlines и чем закончилась история?

Читать полностью » Минеральные источники Агуас-ди-Сан-Педру в Бразилии признаны лечебными сегодня в 0:12

Маленький город в Сан-Паулу превратился в рай для здоровья и отдыха — такое в Бразилии редкость

Агуас-ди-Сан-Педру — бразильский город-курорт, где сочетаются термальные воды, высокий уровень жизни и история оздоровительного туризма.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи назвали киви суперфудом: в чём польза и как правильно его есть
Садоводство

В Камчатском крае дачники создают газоны без частой стрижки и полива
Еда

Приготовление шашлыка из индейки: пошаговая инструкция
Питомцы

Выставки для беспородных собак: правила участия и требования
Красота и здоровье

Врач Мескина: прививка от гриппа снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений
Садоводство

Бесплатный свет для рассады: как использовать люминесцентные лампы для обильного урожая – советы эксперта
Культура и шоу-бизнес

У ИП Сергея Жукова налоговая задолженность более 1 млн рублей — данные PostNews
Авто и мото

От подписок на опции до цифровых двойников: как новые технологии делают автомобиль умным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru