С 23 по 25 ноября в ряде популярных у туристов районов Бали, включая Куту и остров Нуса-Пениду, существует риск подтопления прибрежных зон. Предупреждение выпустило Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG). Основной причиной потенциального повышения уровня воды специалисты называют суперлуние 24 ноября. В этот день полнолуние совпадает с максимальным сближением Луны и Земли, что физически усиливает приливные явления.

Механизм угрозы и зона риска

Синоптик регионального подразделения BMKG Десак Маде Пера Росита Деви поясняет, что прогноз составлялся с учетом не только лунных циклов, но и метеорологических факторов: силы ветра и высоты волн. Именно сочетание этих элементов создает условия для выхода морской воды на сушу. Предупреждение распространяется на шесть административных единиц. Помимо Куты, Северной и Южной Куты и Нуса-Пениды, в зону риска входят отдельные районы Денпасара, Гианьяра и Табанана.

Ситуация носит повторяющийся характер. Ранее, с 8 по 11 ноября, метеорологи также прогнозировали подтопления на Бали, связывая их с фазой новолуния. В связи с текущим прогнозом BMKG рекомендует как местным жителям, так и отдыхающим соблюдать осторожность при нахождении вблизи моря и избегать действий, которые могут быть ошибочно приняты за стандартную прогулку в безопасные периоды.