Платишь больше — отдыхаешь спокойнее: как Бали наводит порядок через ценник

Цены на посещение достопримечательностей на Бали снова растут. Власти округа Бадунг — одного из главных туристических центров острова — предложили повысить стоимость билетов к ряду знаковых объектов. Решение вступит в силу после официального утверждения губернатором.

Что именно подорожает?

Повышение касается сразу нескольких локаций, популярных среди иностранных туристов:

Храм Таман Аюн —

было: 30 тыс. рупий (~147 руб.)

станет: 50 тыс. рупий (~245 руб.)

было: 30 тыс. рупий (~147 руб.) станет: 50 тыс. рупий (~245 руб.) Лес обезьян Алас Пала Сангех —

новая цена: 30 тыс. рупий (~147 руб.)

раньше — дешевле примерно в полтора раза

новая цена: 30 тыс. рупий (~147 руб.) раньше — дешевле примерно в полтора раза Водопад Нунгнунг —

было: 15 тыс. рупий

станет: 30 тыс. рупий (~147 руб.)

Для детей сохраняются льготные тарифы.

Почему это не пугает туристов?

Хотя новые цены могут показаться неприятной новостью, в контексте общего бюджета поездки они практически незаметны.

Например, только авиаперелёт туда-обратно из Москвы в Денпасар обойдётся минимум в 90 000 рублей. На фоне таких трат увеличение на 100 рублей за билет — не повод для беспокойства, отмечают туристы.



Зачем повышают цены?

По мнению местных властей, повышение стоимости:

поможет содержать достопримечательности в надлежащем состоянии;

позволит разгрузить некоторые перегруженные локации;

создаст дополнительные источники дохода для региона, где туризм — основа экономики.

Будет ли это тенденцией?

Наблюдатели отмечают: Бали всё чаще вводит или обновляет сборы за экологические, культурные и туристические услуги. Скорее всего, в ближайшие годы посещение острова станет чуть дороже, но при этом — более организованным и безопасным.