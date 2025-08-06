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Бали, Индонезия
Бали, Индонезия
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Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:24

Платишь больше — отдыхаешь спокойнее: как Бали наводит порядок через ценник

На Бали повысят цены на вход к достопримечательностям

Цены на посещение достопримечательностей на Бали снова растут. Власти округа Бадунг — одного из главных туристических центров острова — предложили повысить стоимость билетов к ряду знаковых объектов. Решение вступит в силу после официального утверждения губернатором.

Что именно подорожает?
Повышение касается сразу нескольких локаций, популярных среди иностранных туристов:

  • Храм Таман Аюн —
    было: 30 тыс. рупий (~147 руб.)
    станет: 50 тыс. рупий (~245 руб.)
  • Лес обезьян Алас Пала Сангех —
    новая цена: 30 тыс. рупий (~147 руб.)
    раньше — дешевле примерно в полтора раза
  • Водопад Нунгнунг —
    было: 15 тыс. рупий
    станет: 30 тыс. рупий (~147 руб.)
    Для детей сохраняются льготные тарифы.

Почему это не пугает туристов?
Хотя новые цены могут показаться неприятной новостью, в контексте общего бюджета поездки они практически незаметны.

Например, только авиаперелёт туда-обратно из Москвы в Денпасар обойдётся минимум в 90 000 рублей. На фоне таких трат увеличение на 100 рублей за билет — не повод для беспокойства, отмечают туристы.

Зачем повышают цены?
По мнению местных властей, повышение стоимости:

  • поможет содержать достопримечательности в надлежащем состоянии;
  • позволит разгрузить некоторые перегруженные локации;
  • создаст дополнительные источники дохода для региона, где туризм — основа экономики.

Будет ли это тенденцией?
Наблюдатели отмечают: Бали всё чаще вводит или обновляет сборы за экологические, культурные и туристические услуги. Скорее всего, в ближайшие годы посещение острова станет чуть дороже, но при этом — более организованным и безопасным.

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