Платишь больше — отдыхаешь спокойнее: как Бали наводит порядок через ценник
Цены на посещение достопримечательностей на Бали снова растут. Власти округа Бадунг — одного из главных туристических центров острова — предложили повысить стоимость билетов к ряду знаковых объектов. Решение вступит в силу после официального утверждения губернатором.
Что именно подорожает?
Повышение касается сразу нескольких локаций, популярных среди иностранных туристов:
- Храм Таман Аюн —
было: 30 тыс. рупий (~147 руб.)
станет: 50 тыс. рупий (~245 руб.)
- Лес обезьян Алас Пала Сангех —
новая цена: 30 тыс. рупий (~147 руб.)
раньше — дешевле примерно в полтора раза
- Водопад Нунгнунг —
было: 15 тыс. рупий
станет: 30 тыс. рупий (~147 руб.)
Для детей сохраняются льготные тарифы.
Почему это не пугает туристов?
Хотя новые цены могут показаться неприятной новостью, в контексте общего бюджета поездки они практически незаметны.
Например, только авиаперелёт туда-обратно из Москвы в Денпасар обойдётся минимум в 90 000 рублей. На фоне таких трат увеличение на 100 рублей за билет — не повод для беспокойства, отмечают туристы.
Зачем повышают цены?
По мнению местных властей, повышение стоимости:
- поможет содержать достопримечательности в надлежащем состоянии;
- позволит разгрузить некоторые перегруженные локации;
- создаст дополнительные источники дохода для региона, где туризм — основа экономики.
Будет ли это тенденцией?
Наблюдатели отмечают: Бали всё чаще вводит или обновляет сборы за экологические, культурные и туристические услуги. Скорее всего, в ближайшие годы посещение острова станет чуть дороже, но при этом — более организованным и безопасным.
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