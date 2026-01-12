Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:48

Омовение в "святом источнике" обернулось годом лечения: турист заразился после ритуала на Бали

Турист заразился после обряда в храме Тирта Эмпул на Бали - База

Турист, совершивший обряд очищения в водном храме Тирта Эмпул на Бали, столкнулся с тяжелой инфекцией, последствия которой растянулись на год лечения. Об этом сообщает "База": по данным издания, мужчина заразился после ритуала, во время которого нужно трижды окунуться в источник и столько же раз прополоскать рот "священной водой".

Обряд в храме и первые симптомы

Как пишет "База", супружеская пара отправилась на Бали и специально приехала в храм Тирта Эмпул — участие в церемонии очищения было давней мечтой. Ритуал, по описанию, предполагает контакт с водой из источника, включая полоскание рта.

Мужчина, как утверждается, выполнил все указания, но проблемы проявились не сразу. Примерно через полгода после посещения источника у него начались выраженные кожные симптомы: сильные высыпания, крапивница, интенсивный зуд и акне по всему телу.

Хроническое течение и поиски диагноза

Со слов жены, состояние мужа быстро стало системным: появились нарушения работы желудочно-кишечного тракта, поджелудочная "дала сбой", а сон пропал. По данным "Базы", врачи более полугода не могли определить причину заболевания, что затянуло начало адресного лечения.

Диагноз удалось установить после анализа на бластоцистов — микроорганизмов, которые, как отмечается, паразитируют в загрязненной водной среде. После подтверждения у мужчины выявили бластоцистоз, и лечение потребовало длительного курса.

Год терапии и восстановление

С подтвержденным диагнозом мужчина, по данным "Базы", принимал противопаразитарные препараты в течение года. За это время он несколько раз попадал в больницу и сталкивался с рецидивами — в публикации это описано как "откат болезни", когда состояние снова ухудшалось.

Сейчас, как утверждается, турист пошёл на поправку. Его здоровью больше ничто не угрожает, а симптомы постепенно сошли на нет после длительного лечения.

