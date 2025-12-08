Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:43

Бали на пороге запрета: как Airbnb нарушает законы, строя остров для туристов

Бали может ввести запрет на краткосрочную аренду через платформы как Airbnb — Ваян Костер

Губернатор индонезийской провинции Бали Ваян Костер рассматривает возможность запрета краткосрочной аренды жилья через платформы, такие как Airbnb, из-за роста числа нелегальных объектов и их влияния на местную экономику. Об этом сообщает газета The Bali Sun.

Проблемы с Airbnb на Бали

Ваян Костер заявил, что аренда через сервисы, такие как Airbnb, не приносит должной пользы местной экономике Бали. Во время конференции Ассоциации отелей и ресторанов Индонезии он подчеркнул, что многие объекты, сдаваемые через эти платформы, являются нелегальными и нарушают местные законы. По его словам, виллы на Бали, сдаваемые через Airbnb, не платят достаточные налоги в региональный бюджет, а их строительство часто осуществляется с нарушением законодательства.

"Airbnb не в полной мере поддерживает местную экономику Бали. Многие объекты — нелегальные и проблемные. Мы рассмотрим этот вопрос и предложим отменить эту практику", — отметил Ваян Костер.

Кроме того, губернатор добавил, что в последние десять лет, с ростом числа самостоятельных путешественников, количество частных вилл на Бали значительно увеличилось. Туристы всё чаще предпочитают останавливаться именно в них, а не в отелях.

Нелегальные отели и виллы на Бали

По информации губернатора, на Бали насчитывается более двух тысяч нелицензированных отелей и вилл, которые необходимо привести в соответствие с региональными и национальными требованиями. Наряду с этим, в туристическом секторе острова возникают новые проблемы, связанные с незаконной субарендой. Иностранцы часто арендуют недвижимость у местных жителей на долгосрочной основе, а затем сдают её на краткосрочной аренде через Airbnb с значительной наценкой.

Согласно данным газеты, возможный запрет на краткосрочную аренду не затронет туристов, которые уже забронировали жильё через эти платформы. Однако, если решение будет принято, это может существенно повлиять на текущую структуру туристического рынка на Бали.

Запрещение краткосрочной аренды в Будапеште

Подобные меры могут быть приняты и в других туристических центрах мира. В Будапеште с 1 января 2026 года также планируется запретить краткосрочную аренду жилья в популярном у туристов районе Терезварош. Это решение принято в ответ на чрезмерный наплыв туристов и кризис в жилищном секторе города.

Как сообщает газета Balkan Insight, в центре Будапешта количество краткосрочных аренд выросло на 80% с 2020 года. В некоторых зданиях доля квартир, сдаваемых через Airbnb, достигала 50%. Местные жители начали ощущать вытеснение из центральных районов города, что стало причиной введения запрета.

"Местные жители не должны вытесняться туристами, это не выход", — заявил глава района Тамаш Шопрони.

Последствия для туризма в Венгрии

С другой стороны, ассоциации арендодателей квартир выражают обеспокоенность по поводу возможного негативного влияния запрета на венгерский туризм. Балаж Шумицкий, президент Ассоциации арендодателей, заявил, что это может привести к потере рабочих мест и снижению доходов муниципалитета на сумму более $3 миллионов в год.

Район Терезварош является одним из самых популярных туристических центров в Будапеште, где расположены такие знаменитые места, как опера, проспект Андраши, дизайнерские магазины и многочисленные кафе и рестораны. Введение запрета в этом районе станет важным шагом для города, но вопрос остаётся спорным.

