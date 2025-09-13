Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мини-огород на балконе
Мини-огород на балконе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:16

Балкон превращается в огород: советы садовода

Овощи зимой на балконе: садовод Светлана Самойлова назвала условия выращивания

Вырастить овощи зимой реально даже в квартире — при правильной подготовке балкона можно организовать полноценные грядки. Как пояснила садовод и блогер Светлана Самойлова, главный шаг — утепление.

Как подготовить балкон

Сначала важно устранить сквозняки, тщательно закрыв все щели. С наступлением холодов понадобится обогреватель, чтобы поддерживать стабильную температуру. Для защиты растений от ночных заморозков стоит использовать нетканый материал или другие укрывные средства.

Если балкон не утеплён, грядки можно перенести на подоконник или стеллажи. Но освещения там меньше, и это скажется на вкусовых качествах урожая.

Освещение и условия для растений

Чтобы компенсировать недостаток света, дома рекомендуется использовать лампы мощностью 30-50 Вт. Это позволит плодам созревать в те же сроки, что указаны на упаковке семян.

Самойлова подчеркнула: для крепких и здоровых растений освещение играет решающую роль.

Объём горшков

Для томатов подойдёт ёмкость от 5 литров, для огурцов и кабачков — не менее 10 литров. Такие размеры обеспечат корням достаточно места и помогут формировать сильное растение.

Возможные угрозы

Ранее специалист напоминала, что основная опасность для "балконного огорода" — паутинный клещ. Он появляется при недостаточном проветривании. Простое решение — поставить вентилятор: движение воздуха снижает риск поражения растений вредителем.

Таким образом, утеплённый и правильно оборудованный балкон легко превращается в зимний мини-огород, где овощи будут расти и плодоносить даже в холодный сезон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какой краской можно красить разные виды обоев вчера в 18:01

Почему не все обои можно красить — и чем это грозит

Не все обои одинаково хорошо реагируют на покраску. Эксперт рассказал, какие краски подойдут для разных материалов и как избежать ошибок.

Читать полностью » Специалисты назвали причины появления конденсата и пыли внутри стеклопакета вчера в 18:56

Когда окно плачет: как влага и пыль проникают в стеклопакет

Стеклопакет запотел изнутри или пылит? Разбираемся, почему так происходит, как отличить реальную поломку от налёта снаружи и сколько стоит быстрый ремонт.

Читать полностью » Архитектор Алина Князева объяснила, зачем нужен авторский надзор при ремонте вчера в 16:49

Ремонт без контроля — как шкаф без монтажа

Можно ли превратить ремонт из источника проблем в управляемый процесс? Разбираемся, что такое авторский надзор и почему он экономит деньги.

Читать полностью » Эксперт Николай Губанов объяснил, как правильно перекрасить холодильник вчера в 15:45

Старый холодильник превращается в арт-объект: модный приём из Европы

Можно ли самому превратить старый холодильник в стильный акцент кухни? Пошаговая инструкция и советы экспертов помогут избежать ошибок.

Читать полностью » Быстрая порча продуктов связана с неправильной температурой в холодильнике вчера в 14:56

Почему продукты в холодильнике портятся раньше срока

Еда быстро портится в холодильнике из-за неправильной температуры, переполненных полок, открытых контейнеров и отсутствия порядка в хранении.

Читать полностью » Контейнеры с крышками помогают дольше сохранять свежесть продуктов вчера в 13:54

Почему контейнеры с крышками спасают холодильник от запахов

Контейнеры с крышками сохраняют свежесть продуктов, предотвращают запахи и помогают организовать холодильник. Это особенно важно для рыбы, сыра и готовых блюд.

Читать полностью » Регулярная уборка холодильника предотвращает появление неприятных запахов вчера в 12:51

Холодильник без запаха за 10 минут в неделю: рабочая рутина

Холодильник без запаха — это 10 минут в неделю: чистка полок, слив дренажа шприцем, контейнеры с крышками и сода или уголь для нейтрализации.

Читать полностью » Утюг и фен нельзя оставлять включёнными без присмотра вчера в 11:48

Пожарная грамота для дома: что нужно знать об утюге и фене

Утюг и фен нельзя оставлять без присмотра: перегруженные удлинители и отсутствие термоковрика делают их опасными. Простые меры помогают избежать пожара.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врач Георгий Темичев назвал эффективные упражнения при остеоартрозе коленного сустава
Еда

Салат Мужские грёзы с курицей готовится с твёрдым сыром и маринованным луком
Садоводство

Эксперт Дэниел Карпентер: для разметки границы газона можно использовать садовый шланг
Еда

Рецепт смузи с кактусом и протеином для восстановления после нагрузок
Еда

Рецепт ананасового торта "Ангел" из двух ингредиентов
Туризм

Парки Beto Carrero World и Hopi Hari в Бразилии признаны одними из лучших в мире
Авто и мото

ФИПС: Mercedes-Benz зарегистрирует бренд на русском и английском языках в России
Питомцы

Признаки беременности у собак и отличие от ложной: рекомендации ветеринаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet