Балкон превращается в огород: советы садовода

Вырастить овощи зимой реально даже в квартире — при правильной подготовке балкона можно организовать полноценные грядки. Как пояснила садовод и блогер Светлана Самойлова, главный шаг — утепление.

Как подготовить балкон

Сначала важно устранить сквозняки, тщательно закрыв все щели. С наступлением холодов понадобится обогреватель, чтобы поддерживать стабильную температуру. Для защиты растений от ночных заморозков стоит использовать нетканый материал или другие укрывные средства.

Если балкон не утеплён, грядки можно перенести на подоконник или стеллажи. Но освещения там меньше, и это скажется на вкусовых качествах урожая.

Освещение и условия для растений

Чтобы компенсировать недостаток света, дома рекомендуется использовать лампы мощностью 30-50 Вт. Это позволит плодам созревать в те же сроки, что указаны на упаковке семян.

Самойлова подчеркнула: для крепких и здоровых растений освещение играет решающую роль.

Объём горшков

Для томатов подойдёт ёмкость от 5 литров, для огурцов и кабачков — не менее 10 литров. Такие размеры обеспечат корням достаточно места и помогут формировать сильное растение.

Возможные угрозы

Ранее специалист напоминала, что основная опасность для "балконного огорода" — паутинный клещ. Он появляется при недостаточном проветривании. Простое решение — поставить вентилятор: движение воздуха снижает риск поражения растений вредителем.

Таким образом, утеплённый и правильно оборудованный балкон легко превращается в зимний мини-огород, где овощи будут расти и плодоносить даже в холодный сезон.