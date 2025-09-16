Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вишня в собственном соку
Вишня в собственном соку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:20

Как балкон превращается в зимний холодильник для запасов

Неправильная организация балкона зимой может испортить овощи и заготовки

Зимой многие используют балкон как дополнительный "холодильник". Температура на улице позволяет хранить овощи, фрукты и заготовки без лишней нагрузки на кухонную технику. Но чтобы продукты оставались свежими и безопасными, балкон нужно правильно подготовить.

Основные условия

Главные враги запасов — перепады температуры, влага и солнечный свет. Даже зимой лучи солнца могут нагревать банки или овощи, а мороз — замораживать их до состояния льда. Поэтому балкон должен быть защищён и от холода, и от прямых лучей.

Что хранить на балконе

  • Картофель, морковь, свёкла — отлично переносят прохладные условия, если убрать их в ящики с вентиляцией.
  • Капуста и лук — при правильной циркуляции воздуха дольше сохраняют свежесть.
  • Банки с консервацией — если температура не опускается ниже -5 °C.
  • Напитки и соки — удобно держать на полках или в коробках.

Организация пространства

  • Чтобы балкон был удобен, стоит предусмотреть несколько простых решений:
  • Используйте деревянные ящики или пластиковые контейнеры для овощей.
  • Ставьте банки и продукты на полки, а не прямо на пол — это защитит от переохлаждения и влаги.
  • Утеплите часть балкона, чтобы хранить более чувствительные продукты.
  • Разделите зоны: овощи отдельно, консервация отдельно.

Чего избегать

Не стоит хранить продукты на открытых полках без защиты: снег и конденсат быстро испортят запасы. Также опасно оставлять банки с консервацией при сильных морозах — стекло может лопнуть. Лучше использовать утеплённые короба или специальные сумки-холодильники.

Удобство и выгода

Организованный балкон помогает разгрузить холодильник, сохранить продукты в свежем виде и сделать кухню более удобной. Это простой способ продлить срок годности заготовок и овощей без лишних затрат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону сегодня в 0:19

74 тысячи зданий подготовлены к зиме: как столица встретит холода

Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к отопительному сезону: десятки тысяч зданий подготовлены, а на ТЭЦ созданы недельные резервы топлива.

Читать полностью » Домашние средства против налета на сантехнике: уксус, сода и соль остаются эффективными вчера в 23:26

10 минут в день — и ванна сияет, как новая: проверенный алгоритм уборки

Даже самая дорогая бытовая химия не всегда справляется с налетом в ванной. А вот простые домашние рецепты очищают сантехнику до блеска.

Читать полностью » Специалисты: сода, лимон и горчица эффективно очищают кухонные крышки вчера в 22:19

Крышки превращаются в вечный бой с жиром: с этим можно легко справиться на раз-два

Секреты, которые экономят часы уборки: как справиться с жиром и копотью на кухонных крышках без лишних усилий и агрессивной химии.

Читать полностью » Эксперты: уксус, чеснок и лавровый лист помогают отпугнуть насекомых в доме вчера в 21:05

Тараканы и пауки боятся этого больше, чем яда: дом можно защитить без химии

Домашние хитрости помогут избавиться от тараканов и ящериц без химии. Узнайте, какие продукты из вашей кухни превращаются в эффективное оружие.

Читать полностью » Специалисты по уборке: регулярная стирка пледов снижает риск простуды и гриппа вчера в 20:21

Простая хитрость перед стиркой — и плед всегда выглядит как новый

Осенью пледы становятся частью повседневного уюта. Но как часто их нужно стирать и какие ошибки могут испортить ткань?

Читать полностью » Строитель Руслан Хабусов объяснил, зачем нужна отмостка вокруг дома вчера в 19:52

Щит для фундамента: как отмостка спасает дом от воды и мороза

Отмостка — простая, но незаменимая защита фундамента от влаги и разрушений. Узнайте, как сделать её самостоятельно и избежать ошибок.

Читать полностью » Эксперты сравнили деревянную и композитную террасную доску по прочности и долговечности вчера в 18:46

Террасная доска уже не только для террас: где её используют сегодня

Террасная доска подходит не только для террас — из неё делают дорожки, фасады, заборы и даже грядки. Разбираем все виды и нюансы выбора.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как за выходные преобразить кухню и мебель бюджетными методами вчера в 17:42

Всего пара дней — и квартира меняется до неузнаваемости

Хотите перемен, но нет времени на долгий ремонт? Есть пять быстрых способов обновить интерьер за выходные — стильно, недорого и без лишних хлопот.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Hyundai сменила стратегию в РФ и подала заявку на бренд в сфере услуг питания и гостиниц
Красота и здоровье

Офтальмолог Чурганова предупреждает о рисках неправильного использования контактных линз
Еда

Карбонат свиной на сковороде получается сочным при добавлении лука и специй
Красота и здоровье

Сергей Миронов: фельдшеры и акушерки должны получать как врачи при исполнении их обязанностей
Еда

Клубничное желе готовится из свежих ягод и желатина в сотейнике
Технологии

Исследование "Яндекса" и HPBS: расходы на отопление падают на 14% благодаря умному дому
ПФО

ФСБ обнаружила мастерскую по переделке оружия у жителя Пензы — вынесен приговор
Питомцы

Специалисты: доверие и запах определяют выбор кошки, с кем спать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet