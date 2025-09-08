Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:09

Опасная ошибка хозяев: чем грозит заделка дренажных отверстий

Эксперты объяснили, почему нельзя заделывать все щели на балконе цементом

Многие владельцы квартир воспринимают щели на балконе как строительный брак и стремятся немедленно их заделать. Однако такие зазоры — важный элемент конструкции, и неправильное вмешательство может привести к разрушению плиты или ограждений. Чтобы избежать ошибок, важно понимать назначение разных типов щелей и правила ухода за ними.

Какие бывают щели на балконе

Температурные швы

Бетон и металл реагируют на изменения температуры: при нагревании расширяются, при охлаждении — сжимаются. Чтобы плита не растрескалась от внутренних напряжений, строители оставляют компенсационные зазоры шириной 10-20 мм. Их заполняют эластичными материалами — герметиком или мастикой. Жёсткая заделка цементом или монтажной пеной недопустима: это приведёт к деформации.

Дренажные отверстия

Для отвода дождевой и талой воды в нижней части ограждения и у стыков предусматриваются отверстия диаметром 8-12 мм. Если их закупорить, влага начнёт скапливаться внутри конструкции. Зимой замерзшая вода расширяется и разрушает бетон, летом застоявшаяся — вызывает плесень и грибок.

Чем грозит неправильная заделка

Разрушение конструкции. Игнорирование температурных швов приводит к трещинам в плите и даже риску частичного обрушения балкона.
Проблемы с влажностью. Закрытые дренажные отверстия вызывают коррозию арматуры, которая ослабляет несущую способность. Кроме того, повышенная влажность создаёт условия для плесени, опасной для здоровья.

Как правильно ухаживать за щелями

  1. Очистка и осмотр. Дважды в год проверяйте состояние швов и отверстий. Удаляйте мусор и листья тонкой проволокой или щёткой. Герметик при повреждении заменяйте новым.

  2. Защита от засоров. На дренажные отверстия можно установить сетки, чтобы внутрь не попадал крупный мусор. Зимой следите, чтобы лёд не перекрыл водоотвод.

  3. Профилактика. Перед остеклением балкона консультируйтесь с инженером: новые конструкции могут повлиять на вентиляцию и отвод конденсата.

Когда вызывать специалистов

Если вы заметили трещины в плите, деформацию ограждений или признаки коррозии арматуры, обращаться к инженерам нужно немедленно. Самостоятельные попытки "залатать" проблемные зоны могут усугубить ситуацию.

Правильный уход за балконными щелями позволяет сохранить целостность конструкции, продлить срок её службы и избежать дорогостоящего ремонта.

