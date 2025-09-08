Опасная ошибка хозяев: чем грозит заделка дренажных отверстий
Многие владельцы квартир воспринимают щели на балконе как строительный брак и стремятся немедленно их заделать. Однако такие зазоры — важный элемент конструкции, и неправильное вмешательство может привести к разрушению плиты или ограждений. Чтобы избежать ошибок, важно понимать назначение разных типов щелей и правила ухода за ними.
Какие бывают щели на балконе
Температурные швы
Бетон и металл реагируют на изменения температуры: при нагревании расширяются, при охлаждении — сжимаются. Чтобы плита не растрескалась от внутренних напряжений, строители оставляют компенсационные зазоры шириной 10-20 мм. Их заполняют эластичными материалами — герметиком или мастикой. Жёсткая заделка цементом или монтажной пеной недопустима: это приведёт к деформации.
Дренажные отверстия
Для отвода дождевой и талой воды в нижней части ограждения и у стыков предусматриваются отверстия диаметром 8-12 мм. Если их закупорить, влага начнёт скапливаться внутри конструкции. Зимой замерзшая вода расширяется и разрушает бетон, летом застоявшаяся — вызывает плесень и грибок.
Чем грозит неправильная заделка
• Разрушение конструкции. Игнорирование температурных швов приводит к трещинам в плите и даже риску частичного обрушения балкона.
• Проблемы с влажностью. Закрытые дренажные отверстия вызывают коррозию арматуры, которая ослабляет несущую способность. Кроме того, повышенная влажность создаёт условия для плесени, опасной для здоровья.
Как правильно ухаживать за щелями
-
Очистка и осмотр. Дважды в год проверяйте состояние швов и отверстий. Удаляйте мусор и листья тонкой проволокой или щёткой. Герметик при повреждении заменяйте новым.
-
Защита от засоров. На дренажные отверстия можно установить сетки, чтобы внутрь не попадал крупный мусор. Зимой следите, чтобы лёд не перекрыл водоотвод.
-
Профилактика. Перед остеклением балкона консультируйтесь с инженером: новые конструкции могут повлиять на вентиляцию и отвод конденсата.
Когда вызывать специалистов
Если вы заметили трещины в плите, деформацию ограждений или признаки коррозии арматуры, обращаться к инженерам нужно немедленно. Самостоятельные попытки "залатать" проблемные зоны могут усугубить ситуацию.
Правильный уход за балконными щелями позволяет сохранить целостность конструкции, продлить срок её службы и избежать дорогостоящего ремонта.
