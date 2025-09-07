Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Уборка балкона
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:33

Как осенью превратить балкон в склад и не превратить его в свалку

Эксперты советуют осенью убирать текстиль и накрывать мебель на балконе

С наступлением осени балкон перестаёт быть местом для вечернего отдыха и чашки чая на свежем воздухе. Он превращается в полезное пространство для хранения и бытовых мелочей. Чтобы избежать беспорядка и максимально использовать квадратные метры, важно заранее подготовить балкон к холодному сезону.

Уход за растениями

Горшечные цветы, не переносящие заморозки, лучше перенести в квартиру или утеплить. К этой группе относятся петунии, бегонии, герани, фуксии. Их можно переставить на подоконник или в прохладное, но защищённое от мороза место. Более устойчивые растения — хризантемы, декоративная капуста, вереск — способны радовать глаз дольше. Чтобы уберечь горшки от ночных заморозков, можно использовать деревянные ящики или картонные коробки, обтянутые плёнкой.

Текстиль и мебель

Мягкие подушки, коврики и пледы осенью становятся настоящим "пылесборником" и быстро портятся от влаги. Перед уборкой их нужно постирать и хорошо просушить. Деревянную и пластиковую мебель можно оставить, но лучше накрыть плёнкой или тентом. Если места в квартире для хранения нет, строительная плёнка или непромокаемый чехол помогут продлить срок службы предметов.

Разбор хозяйственных мелочей

Балкон часто превращается в склад ведер, банок и старого инвентаря. Осенью стоит пересмотреть запасы: ненужное отправить на переработку, а полезное — аккуратно сложить в контейнеры с крышками. Так предметы не заржавеют, а пространство будет выглядеть более аккуратным. Для ближайших месяцев можно оставить сушилку для белья или рабочие перчатки.

Заготовки и хранение овощей

Осенью на балконах нередко хранят урожай и банки с консервацией. Но не все продукты переносят холод одинаково. Картофель, морковь и капуста хорошо сохраняются при +2…+6 °C, а вот огурцы и помидоры быстро теряют вкус. Банки с заготовками лучше убирать в тёмное место без перепадов температуры. Для овощей можно соорудить утеплённые ящики или использовать готовые термокоробки.

Финальная уборка

После сортировки вещей стоит провести генеральную уборку. Сметите паутину, протрите пыль, уберите коврики и ковры, которые могут испортиться от влаги. Чистое пространство легче поддерживать в порядке. Для удобства можно повесить полочку или крючки для хранения мелочей.

Грамотная подготовка балкона позволит использовать его не только как склад, но и как аккуратное и удобное пространство в холодное время года.

