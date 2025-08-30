Свежая зелень под рукой: как вырастить петрушку, мяту и базилик на балконе

Балкон может стать полноценным маленьким огородом, даже если у вас нет дачи или участка. Многие ароматные травы прекрасно чувствуют себя в горшках и контейнерах, занимают минимум места и при этом радуют свежестью и насыщенным вкусом.

Базилик

Эта трава – символ средиземноморской кухни. Базилик отлично подходит для пасты, пиццы и соусов, особенно для песто. Он любит солнце и регулярный полив. Если вовремя прищипывать верхушки, куст будет густым и ароматным. Дополнительный бонус – листья базилика наполняют балкон приятным свежим запахом.

Кориандр

Его также называют кинзой. Эта пряность популярна в азиатской и кавказской кухне. Кориандр неприхотлив: ему нужна лишь рыхлая почва и немного солнца. Растёт быстро и позволяет собирать урожай несколько раз за сезон. Листья хороши в салатах, супах, соусах и карри.

Тимьян

Компактное и засухоустойчивое растение, которому требуется минимум ухода. Тимьян предпочитает хорошо дренированную почву и много света. Его пряный, чуть земляной вкус делает мясо, тушёные овощи и соусы особенно насыщенными. Благодаря скромным размерам, кустики тимьяна легко разместить даже на небольшом подоконнике.

Петрушка

Одна из самых универсальных трав. Подходит для супов, салатов, мясных и овощных блюд. Петрушка любит регулярный полив и свет, но может расти и в лёгкой полутени. Существует несколько сортов — листовая и кудрявая петрушка. Обе разновидности легко выращивать в контейнерах.

Мята

Без неё трудно представить летние напитки и десерты. Мята быстро разрастается, поэтому лучше посадить её в отдельный горшок. Она хорошо себя чувствует как на солнце, так и в полутени, что делает её универсальной для любых балконов. Листья мяты можно добавлять в чай, коктейли, лимонады и сладости.

Советы по уходу за балконными травами

• используйте ёмкости с дренажными отверстиями;

• поливайте растения регулярно, но избегайте застоя воды;

• раз в месяц подкармливайте травы органическими удобрениями;

• прищипывайте верхушки для более пышного роста.

Создать мини-сад на балконе несложно: достаточно нескольких горшков, немного света и заботы. Взамен вы получите свежие травы к любому блюду круглый год.