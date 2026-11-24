Самостоятельное расширение площади балкона категорически запрещено законом, так как подобные работы классифицируются как полноценная реконструкция здания, пояснила сопредседатель некоммерческого партнерства "Управдом", эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова. В комментарии NewsInfo специалист подробно рассказала о юридических сложностях и технических рисках, связанных с изменением фасадных конструкций многоквартирных домов.

По словам эксперта, любые попытки увеличить габариты балкона затрагивают не только внешний вид здания, но и его конструктивную целостность. Балконная плита является несущим элементом, и вмешательство в ее структуру без специальных расчетов недопустимо. Для законного проведения таких работ необходимо получить официальное разрешение на реконструкцию в органах архитектуры, таких как Москомархитектура или профильные ведомства в регионах. При этом важно учитывать нагрузку на балконную плиту, чтобы не спровоцировать обрушение конструкции.

"Самостоятельно нельзя однозначно увеличивать балкон. Изменение фасада это реконструктивные работы. Несущий элемент — плита балкона, в эту конструкцию нельзя вмешиваться", — отметила Юнисова.

Она подчеркнула, что изменения должны соответствовать единому архитектурному облику дома. Если фасад предполагает группу однотипных балконов, то модернизация одной отдельной квартиры невозможна — изменениям должна подвергнуться вся вертикаль или секция. Часто собственники задумываются об этом, планируя обустройство балкона для расширения полезной площади жилья.

"Если балкон один на фасаде, допустимо получение такого разрешения. Если единое фасадное решение, группа балконов, то один балкон не может быть изменен, изменению должны тогда подлежать все имеющиеся балконы", — пояснила эксперт.

Процедура согласования требует не только разработки инженерного проекта, но и одобрения со стороны других жителей. Для законности процесса необходимо провести собрание собственников, так как фасад является общедомовым имуществом. Несоблюдение регламента ведет к признанию работ несанкционированными. В таких случаях владельца обяжут вернуть объект в первоначальный вид за свой счет. Подобные строгие правила распространяются и на другие виды перепланировки, затрагивающие общие зоны или капитальные стены.

Специалисты напоминают, что даже при наличии согласия соседей существуют нормы, которые нельзя нарушать. В частности, пожарные нормы в жилых домах жестко ограничивают любые изменения, препятствующие эвакуации или доступу экстренных служб.

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