Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рельефное тело
Рельефное тело
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Пресс или руки? Ошибка, которая тормозит прогресс в зале

Специалисты рекомендуют включать пресс в каждую тренировку для формирования спортивной базы

Большинство новичков в зале совершают одну и ту же ошибку: увлекаясь тренировкой рук, они забывают о ногах и прессе. И хотя впечатляющие бицепсы выглядят эффектно, именно приседания и упражнения на корпус формируют настоящую спортивную базу.

Почему ноги важнее, чем кажется

Многие опасаются приседаний со штангой, считая их слишком сложными или травмоопасными. Из-за этого они предпочитают жим в тренажёре и изолированные упражнения на сгибания и разгибания ног. Но такой подход лишает организм ключевых стимулов для роста.

Приседания и становая тяга активируют не только мышцы ног, но и запускают рост мускулатуры по всему телу. Даже если цель не состоит в том, чтобы "накачать огромные ноги", день ног должен оставаться основой тренировочной программы.

Когда и как тренировать ноги

Лучшее решение — выделить отдельный день для нижней части тела. При трёх тренировках в неделю программа обычно строится по принципу: спина, грудь и ноги.

Оптимальная тренировка ног включает 4-5 упражнений: на переднюю и заднюю поверхность бедра, а также на ягодицы. Чтобы не потерять энергию, рекомендуется посвятить до двух третей занятия именно ногам, а оставшееся время — плечам.

Роль пресса в тренировочном процессе

Вопрос о том, когда качать пресс — в начале или в конце тренировки — не имеет универсального ответа. Всё зависит от выбранной программы.

  • В начале тренировки пресс выступает в роли разминки и помогает активировать корпус для базовых упражнений.
  • В конце занятия усталость позволяет прочувствовать работу мышц живота максимально полно.

Специалисты советуют в день ног начинать именно с пресса, чтобы не перегружать ноги до основных упражнений. В дни груди или спины порядок можно менять по своему усмотрению.

Сколько раз качать пресс

Большинству людей достаточно включать упражнения на пресс в каждую тренировку: по 2-3 упражнения, выполняя 3-4 подхода по 12-15 повторений.

Если цель — рельефные кубики, придётся уделить внимание кардио и разнообразию упражнений, так как мышцы живота быстро адаптируются к нагрузке.

Нужно ли выделять день для рук

Отдельный день для рук оправдан только при 4-5 тренировках в неделю и чётком разделении мышечных групп. Например, по принципу "тяни-толкай", где грудь, плечи и трицепс тренируются вместе.

Но при трёх занятиях в неделю выделять целый день для рук — лишнее. Достаточно добавить 2-3 упражнения на бицепс в конце тренировки спины и столько же на трицепс — после груди. Да, в таком режиме не получится сосредоточиться на предплечьях или суперсетах, но это наиболее сбалансированный вариант в условиях ограниченного времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Персональный тренер Кейт Роу-Хэм назвала оптимальную программу 30-минутной силовой с гантелями вчера в 20:56

Маленький секрет больших изменений: силовая с гантелями дома

Полчаса дома с гантелями — и вы прокачаете всё тело, укрепите мышцы и снизите стресс. Узнайте, какие 6 упражнений помогут сделать это эффективно.

Читать полностью » Учёные: ледяная вода не ускоряет восстановление в долгосрочной перспективе вчера в 19:50

Ледяная ванна после тренировки снимает боль быстро, но недолго: где реальная польза

Ледяная ванна обещает снять усталость и уменьшить боль в мышцах. Учёные проверили, насколько этот метод действительно помогает спортсменам.

Читать полностью » Врачи рассказали, как короткая зарядка улучшает подвижность суставов утром вчера в 19:10

Разминка вместо кофе: упражнения, после которых просыпаются мышцы и голова

Три короткие связки движений помогут снять утреннюю скованность, разогреть мышцы и зарядить тело энергией без лишних усилий.

Читать полностью » Комплекс упражнений EMOM с гантелями: программа на полчаса для ног, рук и пресса вчера в 18:50

Пять движений вместо часа в зале: как формат EMOM собирает силу и выносливость за полчаса

Эта тренировка займёт всего 30 минут, но заставит работать всё тело и поможет развить выносливость. Подходит даже тем, кто давно не занимался.

Читать полностью » Дыхательные упражнения снижают пульс в покое на 3 удара в минуту — кардиологи вчера в 18:10

Сердцебиение под контролем: простой лайфхак работает на дистанции

Можно ли сбить частое сердцебиение простым дыхательным упражнением? Мы проверили популярный лайфхак и узнали неожиданные результаты.

Читать полностью » Исследователи подтвердили, что упражнения с сопротивлением не делают мышцы менее эластичными вчера в 17:50

Крепатура уходит, а подвижность растёт: что делает железо с суставами

Силовые нагрузки часто кажутся врагами гибкости. Но так ли это на самом деле и что помогает сохранить лёгкость движений после тренировки?

Читать полностью » Медики назвали безопасные упражнения для стретчинга в домашних условиях вчера в 17:10

Как убрать дискомфорт в растяжке: рабочая схема для спины и бёдер

Растяжка может быть лёгкой и приятной, если знать правильные приёмы. Всего 10 минут в день — и тело становится свободнее и гибче.

Читать полностью » Врачи пояснили, какие упражнение птица-собака помогает при хронической боли в пояснице вчера в 16:50

Боль в пояснице отступает быстрее, чем кажется: четыре упражнения, которые держат корпус в тонусе

Простая тренировка для корпуса поможет снять нагрузку с поясницы и улучшить осанку. Узнайте, какие четыре упражнения стоит включить в свой день.

Читать полностью »

Новости
Наука

Кристалл времени впервые удалось увидеть под микроскопом и без него — работа учёных США
Еда

Профитроли с творожным сыром и красной рыбой запекаются в духовке
Еда

Приготовление салата с говядиной и помидорами обеспечивает сбалансированный вкус и питательность
Культура и шоу-бизнес

Айс Кьюб рассказал, что снял экранизацию "Войны миров" за 15 дней без режиссера в условиях пандемии
Туризм

Шанхай удивил туристов астрономическим музеем без прямых углов
Еда

Рецепт торта День и ночь: бисквит и сметанный крем из СССР
Красота и здоровье

Врач Наталья Вяликова назвала полезные и опасные свойства арбуза
Дом

Садоводы назвали пользу тыквенной воды как удобрения для комнатных растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet