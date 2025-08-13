Потеря равновесия начинается не с возраста, а с одной малозаметной привычки

Вы можете чувствовать себя уверенно в кардиотренировках и приседаниях, но забывать про один важный элемент — баланс. Именно он помогает нам сохранять устойчивость в любых движениях и защищает от травм. С возрастом способность удерживать равновесие снижается, а малоподвижный образ жизни делает нас ещё более уязвимыми. По данным Американского совета по упражнениям, нестабильность проявляется даже в таких простых вещах, как ходьба по неровной поверхности или стояние на одной ноге.

Почему мы теряем устойчивость

Физиотерапевт Самуэль Чан (Bespoke Treatments, Нью-Йорк) отмечает, что многочасовое сидение за столом ослабляет мышцы, отвечающие за баланс, и увеличивает риск падений. Если вы чувствуете шаткость или трудности в удержании одной ноги на весу, стоит укрепить определённые группы мышц и внести изменения в привычный образ жизни.

Слабые ягодицы — боль в колене

Часто источником проблем становится слабая средняя ягодичная мышца (gluteus medius). Она стабилизирует таз при ходьбе, беге и любых упражнениях на одну ногу.

"Если gluteus medius опорной ноги слаб, противоположный таз опускается, создавая ненормальную нагрузку на весь опорный сегмент, включая колено", — говорит Чан.

Чтобы укрепить эту мышцу, Чан советует планку на боку — сначала в упрощённом варианте с согнутыми ногами, затем — в классическом, с опорой на стопы.

Нестабильная стопа — дрожащая лодыжка

Слабые мышцы стопы могут стать причиной шаткости. Идеальная позиция для устойчивости — так называемая "тренога": три точки опоры (основание большого пальца, мизинца и пятка). Упражнения на одну ногу, например румынская становая тяга, помогают укрепить эти мелкие стабилизирующие мышцы. Главное — следить, чтобы свод стопы не "проваливался".

Плохая осанка — смещённый центр тяжести

Если вы часто сутулитесь за компьютером, то ваш центр тяжести смещается вперёд, и это тоже портит баланс. Чан рекомендует упражнение на разгибание грудного отдела позвоночника, сидя на стуле, с упором ладоней за голову и мягким прогибом в верхней части спины. Дополнительно полезны три прогулки в неделю по 30 минут для поддержания общей подвижности.

Баланс — это не только про йогу или спорт, а про здоровье в целом. Сильные ягодицы, активные мышцы стопы и правильная осанка помогут вам быть устойчивыми в любом возрасте. Чем раньше вы начнёте уделять этому внимание, тем дольше сохраните свободу движения.