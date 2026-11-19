Исследователи из BioMotion Center (Институт спорта и спортивных наук Карлсруэского технологического института, Германия) изучили, как метод тренировки влияет на способность молодых людей восстанавливать равновесие после неожиданных помех. В центре внимания оказался эффект контекстуальной интерференции (CIE) — гипотеза о том, что случайный порядок упражнений (рандомизированная практика) дает лучший долгосрочный результат, чем многократное повторение одного и того же движения (блоковая практика).

Координация против стабильности

В эксперименте приняли участие 32 здоровых добровольца. Протокол включал тренировку на беговой дорожке с использованием системы тросов, которая имитировала «спотыкание» (трип-пертурбации). Участников разделили на две группы: одна выполняла упражнения блоками по 10 повторений одного типа, вторая — в случайном порядке. Оценка проводилась по двум параметрам: уровню общей стабильности (показатель MoS — margin of stability) и уровню координации (кинематические синергии kSYNs, выделенные с помощью метода главных компонентов).

Результаты выявили неожиданный разрыв: на уровне общей стабильности (MoS) разница между группами была статистически незначимой. Ни блоковая, ни рандомизированная практика не привели к выраженному росту стабильности в ходе одной сессии, а также не дали значимого преимущества при тестах на удержание навыка или перенос его на новые задачи.

Однако анализ координации (kSYNs) показал, что изменения в двигательном контроле происходят даже тогда, когда общая стабильность остается прежней. Практика изменила значимость отдельных компонентов движения: снизилась роль общего движения тела вперед и движения голеностопа, но выросла важность траектории восстановительного шага. Это говорит о том, что тело перестраивает стратегию восстановления, даже если итоговый результат в виде числового показателя стабильности не меняется.

Специфика задачи и перенос навыка

Особое внимание уделили межзадачному переносу: помогут ли тренировки на дорожке справиться с имитацией падения вперед из статичного положения. Анализ показал, что эти две задачи имеют очень ограниченное сходство. Хотя обе они используют базовые синергии (движение тела вперед и постановку ноги), большинство координационных паттернов оказались специфичными для конкретной задачи.

В группе блоковой практики была отмечена более высокая значимость сгибания колена перед моментом помехи, что может указывать на проактивную подстройку из-за предсказуемости упражнений. В то же время рандомизированная группа показала общее снижение амплитуды движений рук при имитации падения, что может свидетельствовать о более эффективном контроле шагом.

Авторы делают вывод, что для молодых и здоровых людей интенсивности данных помех было недостаточно для запуска выраженного эффекта контекстуальной интерференции. Координационные паттерны меняются, но эти изменения не всегда конвертируются в измеримый рост динамической стабильности.