Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение на балансировочной доске
Упражнение на балансировочной доске
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Что скрывает доска для равновесия: эффект, который чувствуется уже в первый день

Галина Денцель: тренировки на балансировочной доске укрепляют мышцы кора и предотвращают травмы

Баланс — это не абстрактное понятие, а основа практически каждого движения человека. Мы пользуемся им постоянно: когда сидим, идём по улице, поднимаем тяжёлые сумки или просто стоим на месте. Но устойчивость даётся далеко не всегда, и современный ритм жизни делает её развитие ещё сложнее. Долгие часы в сидячем положении лишают нас естественной практики, где тело само учится удерживать равновесие.

"Это естественная категория движений, которой многим не хватает", — сказала специалист по восстановительным тренировкам и персональный тренер Галина Денцель.

По её словам, компенсировать это помогают специальные тренажёры — балансировочные доски, фитболы и BOSU. Они создают искусственную нестабильность, на которую тело вынуждено реагировать, укрепляя мышцы и улучшая работу нервной системы.

Что представляет собой балансировочная доска

Балансировочная доска устроена просто: твёрдая поверхность сверху и округлое или мягкое основание снизу. Иногда основание крепится к доске, иногда оно отдельно. Материалы самые разные — от фанеры до пластика. Используют её не только в спортзалах, но и в реабилитационных центрах: доски помогают восстанавливаться после травм и учат тело снова находить устойчивость.

С первого взгляда занятие напоминает серфинг на суше. Человек встаёт на платформу, разводит руки и старается удержаться в равновесии. Постепенно упражнения становятся сложнее, и работа на доске превращается в полноценную тренировку.

Польза тренировок на доске

Упражнения на балансировочной платформе полезны практически всем. Они помогают:
• развить координацию и скорость реакции;
• укрепить мышцы кора и ног;
• повысить устойчивость суставов;
• снизить риск травм;
• улучшить ориентацию в пространстве.

Баланс можно смело считать частью любой тренировочной программы, включающей силу, выносливость и гибкость. Поэтому доски используют лыжники, теннисисты, танцоры и серферы. Но не меньшую пользу они приносят и в быту: с ними проще наклоняться, поворачиваться или поднимать тяжести.

Учёные также отмечают влияние на когнитивные функции. В исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Scientific Reports, у участников, занимавшихся балансом, улучшились память и пространственное мышление.

"По моим наблюдениям, люди меньше тревожатся и меньше боятся движения", — добавила Галина Денцель.

Упражнения для начинающих

Даже простая попытка устоять на доске — уже тренировка. Но есть и базовые движения, которые дают заметный результат:

  1. Стартовая стойка. Встаньте, расставив ноги на ширину таза. Сначала держите равновесие, затем добавьте движение головой и глазами.

  2. Мини-присед. Опуститесь неглубоко, удерживая корпус. Нагрузка на ноги и пресс значительно выше, чем на полу.

  3. Игра с мячом. Бросайте и ловите мяч с партнёром или от стены, стараясь не потерять равновесие.

  4. Повороты на коленях. Встаньте на колени и медленно поворачивайте корпус сначала в одну, затем в другую сторону.

  5. Качание в стороны. Стоя босиком, переносите вес так, чтобы края доски поочерёдно касались пола.

Тем, кто уже освоил базу, можно усложнить задачу: выполнять упражнения с закрытыми глазами. Но делать это лучше с подстраховкой.

Использование доски на рабочем месте

Балансировочная платформа может стать хорошим дополнением к стоячему рабочему столу. Чтобы получить пользу и не навредить себе, стоит соблюдать правила:
• носить обувь с плоской подошвой;
• распределять вес равномерно, слегка смещая его на пятки;
• держать осанку, выстраивая тело вертикально;
• делать небольшие, не отвлекающие движения;
• регулярно вставать на пол и давать ногам отдых.

Кому подойдут тренировки

Баланс-тренировка полезна не только спортсменам. Она помогает пожилым людям снизить риск падений, офисным сотрудникам — разгрузить спину, а начинающим — вернуть уверенность в движениях. Для тех, кто занимается силовыми тренировками, доска становится хорошим дополнением: укрепляется корпус, стабилизируются колени и улучшается техника.

Популярные модели

Сегодня на рынке десятки вариантов, от простых до профессиональных:

  1. Indoboard. Сделан из фанеры и пластика, выдерживает до 160 кг, подходит для занятий дома.

  2. Wobble Board. Круглая деревянная модель с противоскользящей поверхностью, наклон до 15 градусов.

  3. Wii Balance Board. Электронное устройство для приставки Nintendo, оценивающее баланс и центр тяжести.

  4. Bongo Board. Сложный вариант с подшипниками, рассчитанный на опытных спортсменов.

  5. Simply Fit Board. Пластиковая доска для скручиваний корпуса, выдерживает до 180 кг.

  6. Rocker Board. U-образная платформа для детей и взрослых, развивает моторику и чувство равновесия.

Каждая модель имеет свои особенности, но цель у них одна — помочь развить устойчивость и уверенность в движении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Cleveland Clinic опубликовала правила безопасных тренировок с резиновыми лентами сегодня в 15:10

Один простой аксессуар превращает скучную зарядку в тренировку для ног

Как простая эластичная лента способна заменить тренажёры и помочь укрепить мышцы внутренней поверхности бедра — упражнения, советы и важные нюансы.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала комплекс утренних упражнений вместо кофе сегодня в 14:19

Зарядка вместо кофе: утренний ритуал, который меняет жизнь

Фитнес-тренер показала, как заменить утренний кофе зарядкой: комплекс упражнений помогает проснуться и зарядиться энергией на весь день.

Читать полностью » Травматолог-ортопед Максим Саутин объяснил, чем жим ногами полезнее для позвоночника сегодня в 13:15

Упражнение, которое качает ноги без боли в спине

Врач объяснил, какое упражнение может заменить приседания со штангой и почему полностью отказываться от классики всё же не стоит.

Читать полностью » Акулина Бахтурина: белки, углеводы и вода помогают ускорить восстановление после спорта сегодня в 12:11

Ошибки после тренировки: почему неправильный ужин сводит усилия на нет

Эксперт раскрыла секрет восстановления после спорта: какие продукты стоит включать в рацион и когда лучше всего есть после тренировки.

Читать полностью » Эксперт по осанке Ольга Махова рассказала, какие мышцы нужно укреплять для ровной спины сегодня в 11:37

Как избавиться от сутулости без напряжения и усталости

Эксперт раскрыла неожиданный секрет осанки: почему постоянные попытки держать спину ровно не работают и что действительно помогает сохранить её здоровой.

Читать полностью » Джефф Кавальер: проработка корпуса даёт быстрый прогресс в упражнениях сегодня в 10:32

Почему долгие тренировки не работают: секрет быстрых результатов от фитнес-эксперта

Фитнес-эксперт раскрыл комплекс упражнений, которые помогут быстрее заметить результат и сделать пресс сильнее без долгих и скучных тренировок.

Читать полностью » Тренер Дэвид Робертсон рассказал, как правильно настроить велотренажёр перед тренировкой сегодня в 9:50

Секрет студийного велоспорта: как превратить домашнюю тренировку в драйв-сессию

Узнайте, как устроить полноценную велотренировку у себя дома: настройка велосипеда, техника, программа на 30 минут и советы для комфорта.

Читать полностью » Mayo Clinic: недостаток сна связан с повышенным риском ожирения сегодня в 9:10

45 минут в зале — и вес стоит: где скрывается причина

45 минут кардио в день — решение или ловушка? Разбираемся, почему тренажёрный зал сам по себе не гарантирует минус на весах, и что добавит стабильный прогресс.

Читать полностью »

Новости
Дом

Советы по сортировке одежды перед стиркой: как избежать повреждений и продлить срок службы
Культура и шоу-бизнес

Зои Дешанель сыграет в фильме "Heather of the Valley" режиссёра Шери Элвуд
Наука

Исследователи обнаружили гигантскую систему Куньлунь в Тихом океане
Дом

Расхламление по методу Мари Кондо: как правильно навести порядок дома
Питомцы

Психолог Деревяга объяснила, почему люди выбирают породистых или беспородных питомцев
Еда

Гастроэнтеролог Белоусов: груша обогнала яблоко и банан по содержанию клетчатки
Садоводство

В Иркутской области рекомендуют устанавливать пояса-ловушки на яблони до середины сентября
Туризм

Полёты в Гонконг из Москвы в сентябре: цены на авиабилеты и условия транзита через Китай
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet