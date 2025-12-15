Балаковская АЭС: когда атомный план становится историей, а энергия — движущей силой страны

Балаковская атомная электростанция досрочно вышла на плановый показатель по выработке электроэнергии, подтвердив статус одного из ключевых объектов российской энергетики. Станция первой среди АЭС страны выполнила задание регулятора, что стало заметным событием для отрасли и энергосистемы в целом. Об этом сообщает портал Energyland.info.

Досрочное выполнение плана ФАС

13 декабря 2025 года в 18:21 по московскому времени Балаковская АЭС, входящая в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом", достигла объёма выработки электроэнергии в 33,610 млрд кВт·ч. Именно такой показатель был установлен Федеральной антимонопольной службой России в рамках годового задания. Таким образом, станция выполнила план раньше установленного срока.

Достижение имеет системное значение для энергетического баланса страны. Оно подтверждает стабильность атомной генерации в условиях повышенной нагрузки и сохраняющегося спроса со стороны промышленности и региональных энергосистем. Выполнение задания ФАС также рассматривается как индикатор надёжности и управляемости производственных процессов на объекте.

Факторы роста эффективности

Руководство станции связывает достигнутый результат с целым комплексом организационных и технологических решений. Ключевую роль сыграли оптимизация сроков ремонтной кампании, повышение эффективности производственных процессов и внедрение цифровых инструментов управления.

"Досрочное выполнение годового плана — это значимое достижение и весомый вклад в энергобезопасность нашей страны, гарантия стабильной работы предприятий и устойчивого развития экономики", — подчеркнул директор Балаковской АЭС Юрий Максимов.

Он также отметил, что современная атомная генерация сочетает высокий уровень безопасности с эффективностью, а достигнутые показатели стали прямым следствием системной модернизации и управленческих решений.

Роль станции в энергосистеме страны

Сегодня Балаковская АЭС обеспечивает около 25% всей электроэнергии, производимой в Приволжском федеральном округе. Электроэнергия станции поступает не только потребителям Поволжья, но также в регионы Центра, Урала и Сибири, играя важную роль в межрегиональном энергоснабжении.

В пересчёте на бытовое потребление объёма выработки станции достаточно для обеспечения электроэнергией порядка 30 млн жителей России. Эти показатели подчёркивают стратегическое значение Балаковской АЭС как одного из опорных элементов национальной энергетической инфраструктуры.