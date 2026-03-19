Берег Волги
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 11:38

Город соли и великих дел: взгляд в объектив прошлого на жизнь родины Кузьмы Минина

Опубликована подборка архивных фотографий Балахны в Нижегородской области — города с богатой историей и промышленным прошлым. Большая галлерея снимков размещены на сайте ИА "В городе N".

Балахна расположена всего в 30 километрах от Нижнего Новгорода и известна как родина Кузьмы Минина, а также как один из старейших центров солеварения и судостроения в России.

Ярмарки и соляной промысел

Первые поселения на месте Балахны связывают с булгарскими торговыми точками. Позже здесь возникла Соль-на-Городце — центр добычи соли. В XV-XVII веках город активно развивался за счет солеварения: бурились глубокие колодцы, рассол выпаривали в специальных емкостях, а производство достигало значительных масштабов.

Происхождение названия

Ученые до сих пор спорят о происхождении названия "Балахна". Среди версий — связь с открытой водой, одеждой "балахон" или тюркскими словами. Официально город под этим названием упоминается с XVI века.

Смутное время и Минин

Балахна считается родиной Кузьмы Минина. В период Смуты город оказался втянут в противостояние сторон, а сам Минин стал одним из организаторов народного ополчения, освободившего Москву.

Судостроение и архитектура

В XVII веке Балахна стала центром судостроения благодаря богатым лесам. Здесь же сохранились уникальные памятники архитектуры — Никольская церковь XVI века и другие старинные храмы.

Упадок солеварения и новые ремесла

К XVIII-XIX векам солеварение пришло в упадок. На смену ему пришли кружевное производство и изготовление изразцов. Балахнинские мастера даже участвовали в украшении храма Василия Блаженного в Москве.

Индустриализация и советский период

В XX веке город получил новый импульс развития. Здесь построили электростанцию (НижГРЭС) и один из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов страны. Балахна стала важным промышленным центром.

Современность и туризм

Сегодня город развивает туристическое направление: открыты музеи, благоустроены общественные пространства, сохраняется историческое наследие. При этом Балахна продолжает оставаться промышленным городом.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.

