Баку, Азербайджан
© commons.wikimedia.org by Okinawa is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:06

Сердце Каспия бьётся в огне: ночные башни Баку поражают воображение

Старый город Ичери-Шехер и Пламенные башни: чем удивляет столица Азербайджана

Баку называют сердцем Каспия — и недаром. Город, где соседствуют стеклянные небоскрёбы и узкие улочки старого квартала, производит на путешественников сильное впечатление. Как отмечает автор блога Владислав Федотов, его первая поездка сюда состоялась в 2019 году, а недавно он вновь вернулся в столицу Азербайджана, чтобы сравнить впечатления.

Сразу бросается в глаза необычный контраст: башни из стекла и бетона возвышаются над крепостными стенами и древними мечетями. Такой микс Востока и Запада делает Баку одним из самых фотогеничных городов региона.

Город, который удивляет

"Баку — всё ещё красивый и интересный город. Микс восточной и европейской архитектуры, ультрасовременные небоскрёбы (вроде Пламенных башен) и старинные здания создают очень фотогеничное, насыщенное пространство. Для тех, кто кайфует от городской эстетики, — это must-visit", — отмечает путешественник.

Однако он подчёркивает: за шесть лет город изменился незначительно. Новых объектов появилось немного, и те, кто приезжал в Баку после 2017 года, скорее всего, вновь увидят знакомые виды.

Особое внимание стоит уделить трём знаковым местам:

  • Центр Гейдара Алиева - знаменитое здание, спроектированное Захой Хадид, уже стало символом Баку.
  • Ичери-Шехер - старый город, где узкие улочки и каменные дома хранят дух древности.
  • Приморский бульвар - место для прогулок, которое протянулось вдоль Каспия. Несмотря на отдельные участки, требующие реконструкции, это любимая зона отдыха горожан и туристов.

ТОП-5 достопримечательностей

Федотов делится собственным рейтингом, который может стать готовым маршрутом для тех, кто впервые приезжает в столицу Азербайджана:

  1. Центральная набережная — многослойное пространство с парками, кафе и местами для прогулок.
  2. Нагорный парк и смотровая площадка с видом на город и Каспий.
  3. Центр Гейдара Алиева — уникальная архитектура и культурные экспозиции.
  4. Музей ковра — здание в форме свёрнутого ковра и богатые коллекции.
  5. Ичери-Шехер — исторический центр, откуда началась история города.

Для любителей древности неподалёку расположен Гобустан с наскальными рисунками и письменами, которые включены в список наследия ЮНЕСКО.

Гастрономия и цены

Один из главных сюрпризов — уровень цен. "Несмотря на то, что я нигде себе не отказывал (прогулки с кофе и уличными угощениями, рестораны, музеи), бюджет поездки оказался всего 4-5 тыс. рублей в день", — рассказывает автор.

Среди ресторанов он выделяет:

  • Qaynana - классическая азербайджанская кухня.
  • Book and Coffee - уютное кафе для работы и встреч.
  • Paul - французская выпечка и кухня.
  • Мангалия - демократичный ресторан местной кухни, где в основном собираются жители города.
  • Яшил Базар - рынок, где можно купить пахлаву, гранатовый сок и ароматный чай.

Передвигаться удобно пешком по центру, а такси стоят примерно как в российских регионах.

Альтернатива Турции?

Летом Азербайджан может стать хорошей заменой Турции. На побережье Каспия активно развиваются курорты с современными отелями и пляжами. Одним из популярных комплексов называют Sea Breeze, где отдыхающих ждут бассейны с подогревом, ухоженные пляжи и высокий уровень сервиса.

Итог: стоит ли ехать

Федотов подытоживает:

  • если вы ещё не были в Баку, поездка обязательно стоит того — архитектура, история и гастрономия делают город ярким направлением;
  • если же вы приезжали недавно, значительных изменений ждать не стоит, и "вау-эффекта" может не произойти;
  • но в любом случае Баку остаётся доступным и насыщенным маршрутом, идеально подходящим для короткого отпуска на 3-4 дня.

Баку — один из старейших городов Кавказа, упоминания о котором встречаются ещё в античных хрониках. А Пламенные башни, ставшие символом современного города, ночью подсвечиваются динамическими огнями и создают иллюзию живого пламени, напоминая о древнем зороастрийском культе огня.

