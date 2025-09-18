Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Колорадский жук
Колорадский жук
© commons.wikimedia.org by Heinonlein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:27

Бактерия против монстра: колорадский жук теряет аппетит и гибнет прямо на грядке

Профессор Иван Дубовский: биологический инсектицид уничтожает жука, не вредя человеку и животным

Колорадский жук — настоящий бич картофельных грядок. Он быстро размножается, поедает листья и стебли, ослабляет растения и способен оставить дачника без урожая. Химические инсектициды применяют десятилетиями, но жук оказался настолько живучим, что выработал устойчивость ко многим препаратам. К тому же аграрии всё чаще задумываются об экологичности и безопасности: химия убивает не только вредителей, но и пчёл, а также загрязняет почву.

На этом фоне особенно значимо открытие сибирских учёных, поддержанное Российским научным фондом. Новый биологический инсектицид способен бороться с колорадским жуком без вреда для человека, животных и полезных насекомых.

Доктор биологических наук, профессор Иван Дубовский подчеркнул главное достоинство разработки:

"У нас биологический инсектицид, он абсолютно безопасен для людей, для животных и даже для полезных насекомых. То есть пчелы от него уже не пострадают, и хищники, которые также могут встречаться при усадебных участках или в агроценозах", — рассказал эксперт.

В чём суть новинки

Основой препарата стала бактерия Bacillus thuringiensis. Она избирательно действует только на определённые виды насекомых, поражая их кишечник.

"В данном случае мы подбираем такой штамм, который поражает только жуков. Так устроено взаимоотношение бактерий с этими насекомыми. Они высокоспецифично связываются с эпителиальными клетками в кишечнике и уничтожают именно этих вредителей. Они умирают от голода и проблем с пищеварением", — пояснил Дубовский.

Таким образом, колорадский жук теряет способность питаться и погибает, а пчёлы, бабочки и другие насекомые-опылители не страдают.

Сравнение способов борьбы

Параметр Химические инсектициды Биологический инсектицид
Эффективность Быстрое уничтожение Постепенный эффект
Устойчивость жука Быстро приспосабливается Почти нет привыкания
Экологичность Опасны для пчёл и почвы Безопасен для окружающей среды
Длительность Кратковременный результат Долговременное воздействие

Советы шаг за шагом

  1. Используйте биологический инсектицид на ранних стадиях нашествия.
  2. Обрабатывайте растения в соответствии с инструкцией, равномерно покрывая листья.
  3. Совмещайте с ручным сбором личинок и жуков для ускорения эффекта.
  4. Чередуйте методы — севооборот, устойчивые сорта картофеля, агротехнические приёмы.
  5. Следите за сроками обработки, чтобы поддерживать защиту в течение всего сезона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надеяться только на химию.
    Последствие: жук вырабатывает иммунитет.
    Альтернатива: переходить на биологические методы.

  • Ошибка: опаздывать с обработкой.
    Последствие: массовое повреждение картофельных кустов.
    Альтернатива: действовать при первых признаках вредителя.

  • Ошибка: использовать заражённые клубни для посадки.
    Последствие: жук появляется раньше времени.
    Альтернатива: тщательно отбирать посадочный материал.

А что если…

А что если биологические препараты полностью вытеснят химию? В таком случае у огородников появится возможность выращивать урожай с минимальным вредом для экологии. В долгосрочной перспективе это повысит качество почвы, сохранит популяции пчёл и сделает сельское хозяйство более устойчивым.

Плюсы и минусы нового средства

Плюсы Минусы
Безопасность для людей и животных Эффект не мгновенный
Нет устойчивости у жука Требует соблюдения технологии
Экологичность Возможно более высокая цена
Совместимость с другими методами Пока ограниченная доступность

FAQ

Когда препарат появится в продаже?
По словам разработчиков, уже следующим летом.

Можно ли использовать средство на других культурах?
Оно предназначено в первую очередь для картофеля, но возможно расширение списка культур.

Нужно ли комбинировать с другими методами?
Да, комплексная защита всегда эффективнее.

Мифы и правда

  • Миф: колорадский жук неуничтожим.
    Правда: биологические методы успешно контролируют его популяцию.

  • Миф: биоинсектициды — это та же химия.
    Правда: они основаны на природных бактериях.

  • Миф: пчёлы и бабочки тоже погибнут.
    Правда: средство действует только на жуков.

Исторический контекст

  • XIX век: колорадский жук завезён в Европу из США.
  • XX век: активное применение химии, массовые отравления почвы и воды.
  • XXI век: рост интереса к экологическим методам защиты растений.

Три интересных факта

  1. Bacillus thuringiensis используют в сельском хозяйстве более 50 лет.
  2. Колорадский жук за сезон может дать до 4 поколений личинок.
  3. В органическом земледелии биопрепараты становятся основой защиты растений.

