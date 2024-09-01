Украинские военные заражаются новыми бактериями устойчивыми к антибиотикам

Западные медицинские специалисты обнаруживают устойчивые к антибиотикам бактерии у раненых военных с Украины, при этом заражение чаще всего происходит в медицинских учреждениях, сообщает газета Times.

Как утверждает издание, врачи из лондонской больницы Святого Георгия выявили антибиотикорезистентные бактерии в поврежденной ноге солдата, который был привезен в страну для лечения. Несмотря на использование различных антибиотиков, включая колистин, конечность пришлось ампутировать. Times также подчеркивает, что аналогичные случаи были зарегистрированы в больницах Нидерландов, Германии и Норвегии, где проходили лечение раненые с Украины. Сообщается, что пострадавший военный побывал в четырех украинских больницах, прежде чем его доставили в Великобританию, и именно в одном из этих медучреждений он и подхватил устойчивые к лечению бактерии.

Согласно словам инфекциониста-консультанта из Лондона, заражение трудно поддающимися лечению бактериями происходит не на передовой, а, как правило, именно в больницах.

Он также назвал антибиотикорезистентность "тихой пандемией".

Times сообщает, что Украина стала новым полем боя в борьбе с супербактериями, и под их воздействие попадают не только военные. В исследовании также были взяты восемь образцов у новорожденных с пневмонией.

В октябре 2023 года газета Financial Times сообщала о росте числа инфекций, устойчивых к антибиотикам, в Западной Европе с 2014 года, причем значительная доля случаев инфицирования связана с гражданами Украины. Издание отмечало, что военные и экономические проблемы отвлекают власти от борьбы с угрозами для здоровья населения.

Фото: commons.wikimedia.orgMinistry of Defense of Ukraine( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)