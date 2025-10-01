Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам
© https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:50

Бактерии изо рта делают карьеру в артериях: новое объяснение сердечных атак

Учёные показали, что гигиена зубов снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний

Обычно, когда говорят о профилактике сердечно-сосудистых болезней, акцент делают на холестерине, давлении и образе жизни. Но новые исследования показывают: в этой схеме есть недостающий элемент — здоровье зубов и дёсен.

Финские учёные обнаружили, что привычные бактерии ротовой полости способны проникать в артериальные бляшки, формировать там биоплёнки и в критический момент провоцировать их разрыв — основную причину инфаркта.

Сравнение

Фактор риска Традиционное понимание Новое понимание
Холестерин основа бляшек остаётся важным, но не единственным фактором
Давление повреждает сосуды усиливает вероятность разрыва бляшки
Бактерии полости рта считались "локальной" проблемой могут участвовать в формировании и дестабилизации бляшек

Советы шаг за шагом

  1. Чистите зубы дважды в день с использованием пасты с фтором.

  2. Дополняйте уход зубной нитью или ирригатором, чтобы убирать налёт между зубами.

  3. Раз в полгода посещайте стоматолога для профилактики пародонтита.

  4. Следите за дёснами: кровоточивость — сигнал для визита к врачу.

  5. Укрепляйте иммунитет — инфекции и стресс могут активировать биоплёнки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать кровоточивость дёсен "мелочью".
    Последствие: бактерии попадают в кровь и оседают в артериях.
    Альтернатива: лечить воспаления сразу, не откладывать визит к стоматологу.

  • Ошибка: ограничивать профилактику только диетой и спортом.
    Последствие: упускается фактор бактериальных инфекций.
    Альтернатива: включить стоматологию в стратегию профилактики сердца.

  • Ошибка: надеяться на антибиотики при биоплёнках.
    Последствие: лечение окажется малоэффективным.
    Альтернатива: регулярная гигиена и профилактика — единственный надёжный путь.

А что если…

А что если стоматологи и кардиологи начнут работать вместе? Тогда профилактика инфаркта станет комплексной: контроль давления и холестерина будет дополняться лечением пародонтита, а каждый визит к стоматологу станет ещё и вкладом в здоровье сердца.

Плюсы и минусы новой профилактики

Подход Плюсы Минусы
Традиционный (холестерин, давление) простота, известность не учитывает бактериальный фактор
Стоматологический акцент выявляет "ворота инфекции", снижает системные риски требует регулярных визитов к врачу
Комплексный максимально снижает риск инфаркта требует дисциплины и комплексного подхода

FAQ

Значит, холестерин больше не опасен?
Нет, он остаётся важным фактором риска, но к нему добавляется ещё один.

Можно ли "подхватить" бактерии-инфаркта?
Нет, это обычные обитатели ротовой полости, опасность возникает при их проникновении в кровь.

Как понять, что дёсны в опасности?
Частая кровоточивость, покраснение и воспаление.

Есть ли лечение биоплёнок антибиотиками?
Нет, они устойчивы. Помогают только гигиена и профилактика.

Нужно ли менять привычки?
Да — добавить внимание к зубам и дёснам наряду с диетой, спортом и контролем давления.

Мифы и правда

  • Миф: болезни зубов не связаны с сердцем.
    Правда: бактерии могут проникать в сосуды и вызывать разрыв бляшек.

  • Миф: достаточно лечить кариес, а дёсны не важны.
    Правда: именно воспалённые дёсны открывают "ворота" для микробов.

  • Миф: антибиотики решат проблему.
    Правда: биоплёнки защищают бактерии, и только профилактика работает.

Исторический контекст

  1. В XX веке профилактика ССЗ строилась на контроле давления и холестерина.

  2. В 1980–1990-х появились первые исследования о связи пародонтита и сердечных болезней.

  3. В XXI веке методы молекулярной биологии доказали присутствие бактериальной ДНК в атеросклеротических бляшках.

Три интересных факта

  1. В 40% исследованных атеросклеротических бляшек найдена бактериальная ДНК.

  2. Биоплёнки могут десятилетиями оставаться "невидимыми" для иммунной системы.

  3. Разрыв бляшки — основная причина инфаркта, и бактерии способны запускать этот процесс.

