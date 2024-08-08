Паста из печёных баклажанов: отличная закуска и намазка на лаваш, тосты или крекеры

Баклажаны — отличный ингредиент для приготовления разнообразных блюд. Они прекрасно сочетаются с чесноком, поэтому предлагаем вам сделать острую закуску, которая подойдёт к овощам, крекерам или чипсам из лаваша.
Вам потребуются следующие ингредиенты: баклажаны, чеснок, оливковое масло, лимонный сок, кунжут, соль и перец, сметана и зелень (идеально подойдёт петрушка). Все ингредиенты берём в произвольных пропорциях, по своему вкусу.
Перед началом готовки проколите баклажаны вилкой, а чеснок заверните в фольгу. Затем смажьте овощи оливковым маслом и отправьте в духовку, разогретую до 170 градусов. Чеснок будет готов через 20 минут, а баклажанам потребуется больше времени — примерно 45 минут. После этого заверните их в фольгу и оставьте в духовке ещё на 15 минут.
Затем очистите баклажаны от кожуры и семян и положите их в дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости. В блендер налейте оливковое масло, лимонный сок и добавьте кунжут. Измельчите массу и добавьте к ней овощи и специи.
Почти готово! Осталось добавить сметану и петрушку, переложить всё в контейнер и поставить в холодильник на час.
Фото: flickr.com/See-ming Lee (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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