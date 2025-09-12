Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:12

Средство, которое спасает кухню от запахов, но губит чугун

Ювелирные украшения и мраморные столешницы противопоказаны для чистки содой

Пищевая сода давно завоевала популярность как доступное и эффективное средство для уборки. Ею можно отмыть пригоревшие кастрюли, освежить разделочную доску или убрать неприятные запахи. Но универсальной её считать нельзя: абразивные частицы и щёлочная реакция могут испортить деликатные материалы, лишив их блеска, защитного слоя или целостности.

Ювелирные украшения

Украшения — особенно с камнями — категорически нельзя чистить содой.
• На металле остаются микроскопические царапины, из-за которых он тускнеет.
• Камни, такие как жемчуг, опал или бирюза, теряют блеск и могут разрушиться.

Лучше использовать специальные ювелирные средства или мягкий мыльный раствор.

Варочные панели из стекла и керамики

Стеклокерамические поверхности выглядят эффектно, но очень чувствительны. Сода оставляет микроцарапины, куда затем забивается грязь, из-за чего плита теряет вид.

Для ухода подходят специальные составы для стеклокерамики и мягкие губки без жёстких абразивов.

Мраморные столешницы и плиты

Мрамор — материал красивый, но капризный. Сода, даже будучи слабой щёлочью, разрушает его защитный слой и оставляет матовые пятна. При регулярной чистке появляются царапины.

Для ухода за мрамором используют средства, предназначенные именно для камня, и мягкую влажную ткань.

Чугунная посуда

Чугун ценится за прочность и способность держать тепло. Со временем на его поверхности образуется естественный защитный слой, который работает как антипригарное покрытие. Сода разрушает этот слой, из-за чего пища начинает пригорать.

Лучше промывать чугун горячей водой, использовать щётку и слегка прокаливать с маслом.

Алюминиевые предметы

Алюминий — мягкий металл, склонный к царапинам. После контакта с содой на нём могут появляться некрасивые пятна и следы.

Безопаснее мыть такие предметы мыльным раствором или средствами для ухода за алюминием. Иногда применяют лимон с солью, но только после проверки на незаметном участке.

Итог

Хотя сода отлично справляется с жиром и запахами, она не подходит для деликатных материалов — ювелирных изделий, стеклокерамики, мрамора, чугуна и алюминия. Чтобы не испортить вещи, лучше использовать специализированные или щадящие средства, подобранные под конкретный материал.

