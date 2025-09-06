Не только для выпечки: раскрываем удивительное применение пищевой соды в огороде

Муравьи в саду кажутся безобидными, но именно они становятся главными союзниками тли. Эти насекомые переносят тлю на молодые побеги, охраняют её от естественных врагов и взамен получают сладкие выделения. В итоге яблоня быстро теряет силы: листья скручиваются, урожай снижается, а дерево становится уязвимым для болезней.

Химические препараты помогают избавиться от вредителей, но наносят вред почве и самому дереву. К счастью, есть простой и дешёвый способ прогнать муравьёв всего за сутки — использовать обычную пищевую соду.

Как сода действует на муравьёв

Сода разрушает хитиновый покров насекомых, а также нарушает их способность ориентироваться: феромоновые следы, по которым муравьи находят дорогу, перестают работать. Уже через день колония начинает покидать яблоню, а оставшаяся без защиты тля погибает.

Раствор для опрыскивания

Для приготовления смеси понадобятся:

• 5 ст. л. соды,

• 2 л тёплой воды,

• 1 ст. л. растительного масла.

Масло закупоривает дыхательные пути насекомых, усиливая эффект. Раствор переливают в пульверизатор и обрабатывают ствол, ветки и приствольный круг. Особое внимание стоит уделить трещинам в коре — там муравьи часто устраивают гнёзда.

Содовые ловушки

Чтобы усилить действие, можно сделать приманку: смешать соду с сахарной пудрой в пропорции 1:1 и рассыпать смесь вокруг дерева. Муравьи тянутся к сладкому, но вместе с сахаром получают смертельную дозу соды. Важно помнить: сама по себе сода их не привлекает.

Как избавиться от муравейника

Если колония уже поселилась под яблоней, эффективен более концентрированный раствор — 10 ст. л. соды на 5 л воды. Добавленный уксус создаст шипящую реакцию, которая убьёт личинок и разрушит ходы в муравейнике.

Меры предосторожности

Сода безопасна для дерева, но её высокая концентрация способна изменить состав почвы. Поэтому применять метод чаще одного раза в месяц не стоит. После обработки землю нужно обязательно пролить чистой водой.

Этот способ хорош тем, что он дешёвый, быстрый и не вредит экологии сада. А результат заметен уже на следующий день — яблоня освобождается от муравьёв и их "подопечных" тлей.

