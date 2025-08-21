Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:44

Пересыпали этот ингредиент — и котлеты приобретают мыльный вкус: но без этого приёма они будут сухими

Сода в фарше повышает pH и сохраняет сок в котлетах — проверенный способ

Каждая хозяйка имеет свой "фирменный" рецепт котлет — кто-то добавляет хлеб, размоченный в молоке, кто-то натёртый кабачок, кто-то ледяную воду. Но есть один ингредиент, который редко приходит на ум, хотя он способен превратить даже самый простой фарш в основу для невероятно нежных и сочных котлет.

И это обычная пищевая сода. Та самая, что чаще всего живёт на кухне ради выпечки.

Почему сода работает

Дело в химии, которая творит на сковороде настоящее волшебство.

  • Мягкость мяса. Сода повышает pH фарша, и белки не сжимаются слишком плотно во время жарки.

  • Сочность. Белки удерживают влагу внутри, а не выдавливают её наружу, поэтому сок остаётся в котлете.

  • Аппетитная корочка. Повышенный pH ускоряет реакцию Майяра, и котлеты покрываются румяной, ароматной корочкой.

Как правильно использовать соду

Чтобы результат был идеальным, важно соблюдать несколько шагов.

Шаг 1. Пропорции. 0,5 ч. л. соды на 1 кг фарша. Для 500 г фарша — четверть чайной ложки. Перебор испортит вкус, придав "мыльный" оттенок.

Шаг 2. Растворение. Соду нельзя сыпать прямо в фарш. Разведите её в 2-3 ст. л. воды и влейте в мясо, хорошо перемешав.

Шаг 3. Время на действие. После добавления соды вмешайте остальные ингредиенты (лук, специи, яйцо), отбейте фарш и оставьте его в холодильнике на 30-60 минут.

Шаг 4. Жарка. Готовьте котлеты как обычно. Они меньше уменьшаются в размере, остаются пышными и выделяют минимум сока на сковороду.

Для какого фарша подходит приём

  • Говяжий и телячий — становится мягким и сочным.

  • Куриный и индюшиный (из грудки) — перестаёт быть сухим.

  • Смешанный (свинина + говядина) — текстура становится более однородной.

  • Жирный свиной или куриный (из бёдер) — эффект сочности не так заметен, но котлеты получаются более рыхлыми и воздушными.

Вкус — есть ли подвох?

Если соблюдать пропорции, вкус соды не чувствуется вовсе. Котлеты получаются нежными и тающими во рту. Но стоит пересыпать — и появится неприятный привкус. Тут главное правило: лучше меньше, чем больше.

Щепотка соды — это простой и доступный способ приготовить котлеты ресторанного уровня дома. Они будут не только сочными и мягкими, но и с красивой золотистой корочкой.

