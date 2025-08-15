Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:20

Ваша стиральная машина пахнет? Одно средство уберёт запах навсегда

Сода нейтрализует запах в белье и смягчает ткань при стирке

Сода — натуральный дезодоратор. Она нейтрализует затхлый запах, который появляется от влаги в барабане или долгой сушки, а в горячей воде вместе с порошком разрушает бактериальные отложения в волокнах. При жёсткой воде сода ещё и смягчает ткань, препятствуя отложению известкового налёта между нитями.

Как использовать

  • Насыпьте 1 ч. л. соды прямо в барабан поверх белья.

  • Стирайте в обычном режиме с привычным порошком.

  • Для усиленного эффекта добавьте в отсек для кондиционера смесь: 200 мл воды + 5–7 капель эфирного масла (лаванда, лимон, эвкалипт).

Два малоизвестных приёма

  1. Сода + лимонная кислота. Лимонная кислота в барабане вместе с содой удалит накипь, смягчит воду и усилит аромат после стирки.

  2. Аромасаше при сушке. Маленький мешочек с содой и 3–5 каплями эфирного масла можно положить в сушильную машину или подвесить на сушилку при естественной сушке — запах сохранится дольше.

Плюсы метода

  • Дёшево и доступно.

  • Экологично.

  • Бережно к ткани.

  • Без агрессивной химии.

Даже без кондиционеров и ароматизаторов одежда останется мягкой и приятно пахнущей до недели.

