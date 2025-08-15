Ваша стиральная машина пахнет? Одно средство уберёт запах навсегда
Сода — натуральный дезодоратор. Она нейтрализует затхлый запах, который появляется от влаги в барабане или долгой сушки, а в горячей воде вместе с порошком разрушает бактериальные отложения в волокнах. При жёсткой воде сода ещё и смягчает ткань, препятствуя отложению известкового налёта между нитями.
Как использовать
-
Насыпьте 1 ч. л. соды прямо в барабан поверх белья.
-
Стирайте в обычном режиме с привычным порошком.
-
Для усиленного эффекта добавьте в отсек для кондиционера смесь: 200 мл воды + 5–7 капель эфирного масла (лаванда, лимон, эвкалипт).
Два малоизвестных приёма
-
Сода + лимонная кислота. Лимонная кислота в барабане вместе с содой удалит накипь, смягчит воду и усилит аромат после стирки.
-
Аромасаше при сушке. Маленький мешочек с содой и 3–5 каплями эфирного масла можно положить в сушильную машину или подвесить на сушилку при естественной сушке — запах сохранится дольше.
Плюсы метода
-
Дёшево и доступно.
-
Экологично.
-
Бережно к ткани.
-
Без агрессивной химии.
Даже без кондиционеров и ароматизаторов одежда останется мягкой и приятно пахнущей до недели.
