Ваша стиральная машина пахнет? Одно средство уберёт запах навсегда

Сода — натуральный дезодоратор. Она нейтрализует затхлый запах, который появляется от влаги в барабане или долгой сушки, а в горячей воде вместе с порошком разрушает бактериальные отложения в волокнах. При жёсткой воде сода ещё и смягчает ткань, препятствуя отложению известкового налёта между нитями.

Как использовать

Насыпьте 1 ч. л. соды прямо в барабан поверх белья.

Стирайте в обычном режиме с привычным порошком.

Для усиленного эффекта добавьте в отсек для кондиционера смесь: 200 мл воды + 5–7 капель эфирного масла (лаванда, лимон, эвкалипт).

Два малоизвестных приёма

Сода + лимонная кислота. Лимонная кислота в барабане вместе с содой удалит накипь, смягчит воду и усилит аромат после стирки. Аромасаше при сушке. Маленький мешочек с содой и 3–5 каплями эфирного масла можно положить в сушильную машину или подвесить на сушилку при естественной сушке — запах сохранится дольше.

Плюсы метода

Дёшево и доступно.

Экологично.

Бережно к ткани.

Без агрессивной химии.

Даже без кондиционеров и ароматизаторов одежда останется мягкой и приятно пахнущей до недели.