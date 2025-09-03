Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пищевая сода
Пищевая сода
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 18:22

Тля и гусеницы в панике: сода – ваш союзник в борьбе за урожай, узнайте как

Мучнистая роса отступит: сода – секретный щит для смородины

Обычная пищевая сода — простой продукт, который можно найти в каждом доме, — способна стать настоящим союзником садоводов и огородников. Она помогает справиться с вредителями и болезнями без применения агрессивной химии, сохраняя урожай экологически чистым. Благодаря своим свойствам сода может заменить многие инсектициды и фунгициды, действуя мягко и безопасно как для растений, так и для человека.

Чем полезна сода для растений

Главная сила соды заключается в её способности изменять кислотность среды. Для многих насекомых щёлочная обстановка оказывается непригодной для жизни, и они покидают растения. Кроме того, сода препятствует развитию грибковых заболеваний, которые часто поражают огурцы, виноград, смородину и другие культуры.

Таким образом, сода выступает как универсальное средство: и защита от насекомых, и профилактика болезней.

Как приготовить раствор

Для опрыскивания растений используют простой состав:
• 10 литров воды;
• 5 столовых ложек соды;
• 2 столовые ложки жидкого мыла (для лучшего прилипания раствора).

Смесь готовят непосредственно перед использованием, так как уже через несколько часов она теряет эффективность. Опрыскивание лучше проводить вечером, когда солнце не обжигает листья.

Против каких вредителей работает сода

Наиболее заметный эффект достигается при борьбе с:
• тлёй;
• паутинным клещом;
• гусеницами, особенно на капусте.

После первой обработки количество вредителей значительно уменьшается. Чтобы закрепить результат, опрыскивание повторяют через 7-10 дней.

Как правильно обрабатывать растения

Очень важно обрызгивать не только верхнюю часть листьев, но и нижнюю, где чаще всего прячутся вредители. Концентрацию раствора превышать нельзя: слишком сильный состав способен оставить ожоги на листьях. После обработки растения желательно слегка притенить.

Борьба с болезнями

Сода помогает в профилактике мучнистой росы — одного из самых распространённых заболеваний огурцов, крыжовника и смородины. Регулярное опрыскивание снижает риск заражения и сдерживает распространение грибка на соседние растения.

Дополнительная защита

Сухая сода также находит применение в саду. Чтобы предотвратить появление слизней, её рассыпают тонкой полосой вокруг грядок. Щёлочная среда действует как барьер, который моллюски не могут преодолеть.

Сочетание с другими средствами

Чтобы вредители не адаптировались, садоводы чередуют содовые обработки с другими народными методами — настоем золы, табачной пыли, чеснока или луковой шелухи. Такой подход усиливает эффект и помогает сохранить баланс в садовой экосистеме.

Экологическая польза

Сода полностью разлагается в почве, не оставляя следов и не накапливаясь в растениях. Это особенно важно для тех, кто выращивает урожай без применения химии, заботясь о здоровье семьи и качестве пищи.

Использование соды — это доступный, безопасный и эффективный способ защиты сада. Она помогает справиться и с вредителями, и с болезнями, не нарушая природный баланс. Для дачников, предпочитающих экологические методы, сода становится настоящей палочкой-выручалочкой.

Три интересных факта

  1. Соду активно применяли ещё в Древнем Египте — ею обрабатывали зерно для защиты от насекомых.
  2. В Италии садоводы до сих пор используют раствор соды для профилактики болезней виноградников.
  3. В отличие от химических препаратов, сода не вредит пчёлам и другим полезным насекомым-опылителям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему ваши растения погибают: биолог раскрыла правду о вредных напитках сегодня в 14:53

3 напитка, которые убивают ваши растения: почему вино и газировка — смертельный удар по корням

Биолог Елена Слынько предостерегает: полив растений алкоголем, сладкими напитками или газировкой губит их и почву. Узнайте, почему эти популярные жидкости становятся смертельной ошибкой для ваших растений и как правильно ухаживать за ними.

Читать полностью » Эксперты советуют размножать фуксии, пеларгонии и вербены в начале осени сегодня в 14:32

Срезал веточку — получил куст: магия сентября в саду

Сентябрь — время, когда сад ещё полон сил. Узнайте, какие растения лучше всего черенковать именно сейчас, чтобы весной порадовать себя пышным цветением.

Читать полностью » Подкормка спичками: как сера помогает растениям и защищает от вредителей сегодня в 13:53

Неожиданный помощник садовода: как спички борются с проволочником и медведкой

Мало кто знает, но обычные спички – настоящая находка для садовода! Всего 4-5 спичек, воткнутых в лунку, обеспечат ваши растения серой, защитят от вредителей и болезней, а также помогут пережить пересадку. Экологичный и бюджетный способ для богатого урожая!

Читать полностью » Учёные советуют мульчирование и рыхление для защиты сада от будущих засух сегодня в 13:28

Жара уходит, но беда остаётся: газон можно воскресить только так

Как помочь саду и газону восстановиться после знойного лета? Несколько простых приёмов позволят оживить растения и подготовить их к новым испытаниям.

Читать полностью » Секрет сада без тли: пижма – эффективное и безопасное средство от вредителей сегодня в 12:53

Этот цветок из нашего детства – ваш главный союзник в борьбе с вредителями: 3 причины посадить его прямо сейчас

Устали от химических средств борьбы с вредителями? Пижма обыкновенная – идеальное решение! Это растение, богатое природными пиретроидами, защитит ваш сад от тли, белокрылки и других насекомых.

Читать полностью » Осенняя обработка сада в Орловской области снижает риск болезней деревьев сегодня в 12:16

Орловские дачники используют простое средство в саду — вредители исчезают до весны

Осенью сад в Орловской области требует особой обработки. Простая процедура поможет избавиться от вредителей и сохранить урожай будущего года.

Читать полностью » Садоводы: яблони Антоновка, Имрус и Жигулёвское подходят для осенней посадки в Брянской области сегодня в 11:51

Один раз посадил — на всю жизнь с урожаем: сорта яблонь для ленивых садоводов

Осень в Брянской области — лучшее время для посадки яблонь. Рассказываем, какие сорта приживутся и дадут богатый урожай даже в суровые зимы.

Читать полностью » Как защитить компост от мышей: 3 способа, о которых не знают начинающие дачники сегодня в 11:35

Компост под надёжной защитой: коварный ингредиент выгонит мышей навсегда

Защитите свой компост от мышей! Узнайте о двух проверенных способах и 4 дополнительных мерах, применяя которые вы забудете о грызунах.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили захоронение воина VI века до н.э. в Красноярском крае
Спорт и фитнес

Карли Мендес: NEAT повышает расход энергии и ускоряет похудение
Авто и мото

Продажи Volkswagen ID.4 в США во втором квартале 2025 года упали на 65% — данные компании
Еда

Эксперты о заварке: только кипячёная вода сохраняет вкус и пользу чая
Туризм

Итальянская деревня Торре Альфина сохранила средневековый замок и Лес Белоснежки
Спорт и фитнес

Инструктор Ларесса Мемс: пилатес можно адаптировать под любое телосложение
Красота и здоровье

Врачи предупредили о риске флюороза при ежедневном употреблении пакетированного чая
Красота и здоровье

Эндокринолог подчеркнула роль сна, социальных связей и контроля стресса для здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet