Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сода для защиты растений
Сода для защиты растений
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:22

Тля и слизни сдаются без боя: пищевая сода – ваше секретное оружие для защиты сада и огорода

Пищевая сода спасет урожай: как приготовить волшебный раствор от вредителей

Пищевая сода — привычный продукт, который чаще всего используется на кухне. Но опытные садоводы давно знают: этот белый порошок может стать отличным помощником и на огороде. Его действие основано на простом механизме — сода изменяет кислотность среды, создавая условия, в которых насекомым и грибкам трудно выживать и размножаться. При этом она абсолютно безопасна для человека, животных и растений.

Как приготовить раствор

Для обработки растений готовят такой состав:
• 5 столовых ложек соды,
• 10 литров воды,
• 2 столовые ложки жидкого мыла (для лучшего прилипания).

Обрабатывать посадки лучше вечером, когда солнце уже не жжёт листья. Раствор необходимо готовить непосредственно перед использованием, так как через 2-3 часа он теряет эффективность. Уже после первой обработки можно заметить, что количество вредителей снижается.

От каких вредителей защищает сода

Содовый раствор особенно полезен против:
• тли,
• паутинного клеща,
• гусениц, часто поражающих капусту.

Важно тщательно опрыскивать листья не только сверху, но и снизу, где насекомые прячутся чаще всего. Для закрепления эффекта обработку повторяют через 5-7 дней.

Борьба с болезнями

Сода проявляет себя и как профилактическое средство против грибковых заболеваний. Её применяют для защиты от мучнистой росы, которая часто поражает огурцы, крыжовник и смородину. Регулярные опрыскивания тормозят развитие болезни и снижают риск заражения соседних растений.

Защита от слизней

Помимо раствора, сода помогает и в сухом виде. Если насыпать её тонкой полоской вокруг грядок, она станет преградой для слизней: щелочная среда для них губительна, и моллюски будут обходить растения стороной.

Важные правила применения

• Не превышайте дозировку: слишком концентрированный раствор может обжечь нежные листья.
• После обработки желательно слегка притенить растения на сутки.
• Раствор готовьте заново перед каждой обработкой — хранить его нельзя.

Чередование с другими средствами

Чтобы у вредителей не выработалась устойчивость, садоводы рекомендуют чередовать содовые опрыскивания с другими натуральными средствами: настоем золы, табачной пыли, чеснока или луковой шелухи. Такой комплексный подход значительно усиливает защиту.

Экологичность и безопасность

Главное преимущество соды в том, что она полностью разлагается в почве и не оставляет вредных следов. Это особенно важно для тех, кто выращивает урожай без химии, заботясь о здоровье своей семьи.

Таким образом, обычная пищевая сода становится универсальным и доступным средством, которое способно заменить дорогие препараты. Она помогает защитить огород от вредителей и болезней, не нарушая экологический баланс.

Три интересных факта

  1. В Древнем Египте сода использовалась не только в хозяйстве, но и при мумификации: ею обрабатывали ткани для предотвращения гниения.
  2. В Италии до сих пор многие виноградари применяют раствор соды для профилактики грибковых болезней лозы.
  3. В отличие от химических инсектицидов, сода абсолютно безвредна для пчёл и других опылителей, поэтому её можно использовать даже во время цветения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты советуют убирать листву и плоды для защиты сада от инфекций вчера в 23:10

Грибки и насекомые зимуют под мульчей: как не дать им шанс

Узнайте, как правильно подготовить сад к зиме: уборка, опрыскивание, мульчирование и побелка помогут защитить растения от вредителей и болезней.

Читать полностью » Вяленые и замороженные томаты помогут продлить жизнь переспелым овощам вчера в 22:17

Что приготовить из мягких томатов: соусы, закуски и заморозка

Узнайте, как превратить мягкие томаты в соусы, вяленые деликатесы или заморозки и сохранить урожай без потерь.

Читать полностью » Осенний уход за садом помогает растениям успешно перезимовать и дать урожай весной вчера в 21:14

Чем замульчировать растения, чтобы они пережили зиму без потерь

Как защитить садовые культуры от морозов и заложить основу для будущего урожая: уборка, обрезка, мульчирование и осенние удобрения.

Читать полностью » Осенняя уборка теплицы снижает риск болезней растений и повышает урожайность вчера в 20:11

Осенняя грязь превращается в летнюю беду: теплица требует внимания

Осенью дачникам стоит позаботиться о теплице: уборка, дезинфекция и утепление помогут весной сразу приступить к посадкам без лишних хлопот.

Читать полностью » 3 секрета здорового компоста: корица против мошек – ваш сад скажет спасибо вчера в 19:22

Как избавиться от мошек в компосте: копеечный метод с потрясающим эффектом

Избавьтесь от мошек в компосте с помощью обычной корицы! Этот природный репеллент отпугнет вредителей и улучшит качество удобрения. 150 символов

Читать полностью » Эксперт Николь Берк рассказала, как приготовить спрей от тли из томатных листьев вчера в 19:14

Томатные листья вместо ядохимикатов: это дешёвое решение против тли удивит

Листья томатов скрывают секрет защиты от тли. Узнайте, как сделать натуральный спрей своими руками и правильно применять его в саду.

Читать полностью » Мучнистая роса отступит: сода – секретный щит для смородины вчера в 18:22

Тля и гусеницы в панике: сода – ваш союзник в борьбе за урожай, узнайте как

Пищевая сода – незаменимый помощник в саду! Узнайте, как приготовить простой раствор от тли, мучнистой росы и других вредителей. Экологичный урожай без химии – это реально!

Читать полностью » Цветок морозник зацветает весной сразу после зимы вчера в 18:21

Морозник смеётся над холодом: сад цветёт, когда снег ещё не сошёл

Морозник — удивительный цветок, который зацветает, когда другие растения только пробуждаются. Узнайте, как посадить его этой осенью.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи: рельефный пресс возможен только при низком проценте жира
Еда

Французский шеф Лоран Мариотт показал рецепт салата из фасоли и инжира
Туризм

Долина гейзеров на Камчатке: как добраться и что увидеть
Культура и шоу-бизнес

Деми Мур рассказала, как болезнь изменила Брюса Уиллиса
Еда

Приготовление щуки с картошкой в духовке: пошаговый рецепт от шеф-поваров
Красота и здоровье

Александр Мясников назвал сладкие газированные напитки самым вредным продуктом для детей
Дом

Флорист Елена Каплина назвала растения, приносящие удачу и гармонию в доме
Питомцы

ASPCA: чёрные собаки и кошки дольше других остаются в приютах из-за стереотипов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet