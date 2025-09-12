Сода хранится у вас годами? Тогда этот тест вас шокирует

Обычная пищевая сода — продукт, который есть почти в каждом доме. Её привыкли использовать не только для выпечки, но и в быту: она помогает отмыть посуду, избавиться от запахов и даже очистить поверхности. Однако мало кто задумывается, что у соды, как и у любого другого продукта, есть срок годности.

Как проверить соду на пригодность

Самый простой способ убедиться, что сода всё ещё "жива" — провести маленький эксперимент. Достаточно положить щепотку порошка в миску и капнуть сверху немного уксуса или лимонного сока. Если смесь начинает бурно пениться и шипеть, значит, сода исправна. А вот отсутствие реакции — явный сигнал, что пора покупать новую пачку.

Почему важно использовать свежую соду

В кулинарии сода играет ключевую роль — именно она делает выпечку лёгкой и воздушной. Если же продукт потерял свои свойства, даже проверенный рецепт может подвести. В итоге вместо аппетитного пирога получится плотный и тяжелый корж.

Срок хранения и правила

После открытия упаковки сода хранится около 6-12 месяцев.

Неоткрытая пачка способна сохранять эффективность и дольше — примерно до полутора лет с момента производства.

Но важнее не дата на коробке, а условия хранения. Влага и тепло быстрее выводят соду из строя, поэтому лучше держать её в сухом и прохладном шкафу, где она не соприкасается с запахами и влажным воздухом.