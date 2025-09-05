Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
сода
сода
© freepik
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:05

Тайное оружие от запаха, изжоги и зуда всегда лежит у вас в шкафу

Сода уменьшает зуд после укусов насекомых и служит натуральным дезодорантом

Пищевая сода — один из тех продуктов, который всегда под рукой и используется не только на кухне. Этот универсальный порошок способен заменить дорогие средства по уходу и даже облегчить некоторые недомогания. Многие знакомы с его ролью в выпечке, но не все знают, что сода может быть полезна для здоровья и гигиены.

Сода для свежести одежды

Часто после стирки на футболках или рубашках остаются пятна от пота, которые сопровождаются неприятным запахом. Всё дело в том, что на ткани сохраняются бактерии, а влажная среда способствует их быстрому росту. Сода помогает справиться с этой проблемой: она нейтрализует запах и подавляет размножение микроорганизмов. Достаточно нанести раствор на проблемные места перед стиркой, и одежда снова станет свежей.

Помощь при изжоге и рефлюксе

Одно из самых известных применений соды — облегчение дискомфорта в желудке. Благодаря своей щелочной природе она снижает кислотность, помогая при изжоге или кислотном рефлюксе. Для этого растворяют четверть чайной ложки порошка в стакане воды. Важно не превышать дозировку: слишком большое количество может вызвать тошноту или обезвоживание. Такой способ лучше использовать как редкое средство, а не как регулярное лечение.

Натуральное отбеливание зубов

Многие зубные пасты содержат соду, и это не случайно. Её мягкие абразивные свойства позволяют бережно удалять налёт и пятна, делая улыбку светлее. При этом сода нейтрализует кислоты, образующиеся во рту. Дома можно приготовить простую пасту: смешать столовую ложку порошка с таким же количеством воды и почистить зубы как обычно. Важно не злоупотреблять этим методом, чтобы не повредить эмаль.

Средство от зуда после укусов насекомых

Лето редко обходится без укусов комаров или мошек, и зудящие покраснения могут серьёзно раздражать. В таких случаях выручает простая паста из соды и воды. Смесь наносят на место укуса, оставляют на 10 минут, затем смывают. Это помогает уменьшить зуд и воспаление, не прибегая к аптечным средствам.

Облегчение интимного дискомфорта

Иногда сода используется и для уменьшения зуда во влагалище, если он не сопровождается другими симптомами. Четыре столовые ложки порошка добавляют в тёплую ванну, что помогает снять неприятные ощущения. Однако при постоянном дискомфорте важно обратиться к врачу, а не полагаться только на домашние методы.

Естественный дезодорант

Сода хорошо поглощает запахи и регулирует кислотность кожи, поэтому её нередко используют вместо дезодоранта. Для этого готовят густую пасту из порошка и воды, наносят на подмышки и дают высохнуть. Это простой и натуральный способ бороться с запахом пота. Помимо ухода за телом, сода также спасает от неприятного запаха в холодильнике — достаточно поставить туда открытую баночку с порошком.

Профилактика плесени в быту

Сода не только помогает ухаживать за телом, но и облегчает домашние хлопоты. Например, она предотвращает появление плесени в холодильнике. Раствор из столовой ложки порошка и литра воды подходит для регулярной очистки внутренних поверхностей. После обработки прибор нужно тщательно промыть и высушить. Такой уход позволяет сохранить свежесть и предотвратить развитие грибка.

Обычная пищевая сода — это простое и доступное средство, которое сочетает в себе функции дезодоранта, отбеливателя, антисептика и даже помощника при изжоге. Она способна заменить целый набор бытовой химии и косметики, оставаясь безопасным и экономичным вариантом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Harvard Medical School: плавание, тай-чи и ходьба продлевают молодость суставов сегодня в 15:44

Лишние килограммы — мелочь: настоящая опасность без спорта скрыта глубже

Учёные из Harvard назвали упражнения, которые защищают сердце, суставы и память. Какие тренировки оказались в числе самых полезных для здоровья?

Читать полностью » Стилисты назвали лоферы универсальной обувью для межсезонья сегодня в 15:00

Лоферы на каблуке и с тиснением: осень диктует новые правила

С наступлением осени перед многими встает выбор обуви. Лоферы – универсальное решение, сочетающее комфорт, стиль и уместность в переменчивую погоду. Узнайте, почему эта обувь стала символом «спокойной элегантности» и как создать 5 модных осенних образов.

Читать полностью » Научный эксперимент: почему 3 минуты приседаний эффективнее 30-минутной прогулки сегодня в 14:46

Пять неожиданных фактов о сидячем образе жизни — №3 изменит ваш рабочий график

Исследования доказывают: даже ежедневные тренировки не спасают от рисков долгого сидения. Как 3-минутные «перекусы» активностью снижают смертность на 40% и спасают от диабета.

Читать полностью » Врач Полина Орлова: кофе и зелёный чай помогают при пониженном давлении сегодня в 14:13

Напиток, который повышает давление лучше кофе

Врач рассказала, какие напитки, продукты и привычки помогают справиться с пониженным давлением и быстро вернуть бодрость.

Читать полностью » Тренировка баланса как профилактика старения: рекомендации неврологов сегодня в 13:46

Не игнорируйте паузу на одной ноге: скрытый код вашего здоровья раскрыт

Умение стоять на одной ноге 10 секунд стало маркером долголетия. Исследования 2022-2025 гг. показали: те, кто не справляется с тестом, имеют вдвое выше риск смерти. Как тренировки баланса влияют на мозг и предотвращают падения?

Читать полностью » Сомнолог Новиков: хронический недосып повышает уровень грелина и вызывает ночной аппетит сегодня в 13:41

Недосып и тревожность: скрытая связь, о которой не знают многие

Врач объяснил, чем опасен хронический недосып: от гормональных сбоев и ночных перееданий до повышения риска ожирения и проблем с психикой.

Читать полностью » Нарколог Руслан Исаев: почему самостоятельный отказ от алкоголя повышает риск рецидива на 90% сегодня в 12:46

Почему 9 из 10 срывов случаются после самостоятельного отказа от алкоголя: главная ошибка, о которой молчат

Психиатр-нарколог Руслан Исаев раскрывает опасности самостоятельного отказа от алкоголя: почему срывы неизбежны без профессиональной помощи, как медикаменты и психотерапия спасают жизни, и какие данные ВОЗ шокируют мир.

Читать полностью » Нутрициолог Елена Дзюбак: цифра на весах не отражает реальные изменения в организме сегодня в 12:34

Какие признаки подскажут, что вы худеете правильно

Врач объяснила, почему весы не показывают реального прогресса при похудении и какие признаки действительно свидетельствуют об успехах.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Toyota выпустила самый доступный гибрид бренда — Corolla GLi Hybrid 2026 за 189 тыс. реалов
Питомцы

Греческое орнитологическое общество предупредило о рисках кормления чаек
Еда

Эксперты объяснили, почему белый хлеб и скрытый сахар вызывают быстрый набор веса
Туризм

Авиабилеты на Мальдивы из Москвы в ноябре: цены от 48 тысяч рублей у Gulf Air
Садоводство

Врачи-агрономы объяснили, почему нельзя ждать полного увядания ботвы при сборе чеснока
Спорт и фитнес

Зимний вейкбординг: лучшие места для катания от Бора-Бора до Камчатки
Красота и здоровье

Рубашка и шакет используются вместо ветровки для повседневного образа
Культура и шоу-бизнес

Воронков: возвращение голливудских студий в Россию пока не обсуждается
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet