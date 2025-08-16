Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 23:18

Обычная привычка хозяйки мешает работе аэрогриля — и еда выходит хуже

Бумага мешает циркуляции воздуха и увеличивает время приготовления в аэрогриле

В мире кулинарных привычек старые методы часто передаются от родителей к детям, но не всегда они соответствуют техническим особенностям современной техники. Один из таких спорных моментов — использование бумаги для выпечки в аэрогриле.

История началась с того, что мать хозяйки дома решила приготовить хрустящие тосты с орегано для внука. Хлеб был нарезан, заправлен маслом и специями, и оставалось только выложить его в аэрогриль. Но перед этим на дно корзины она собралась постелить лист бумаги для выпечки, уверенная, что так удобнее мыть прибор.

Дочь возразила, напомнив, что бумага мешает правильной циркуляции горячего воздуха, а значит, еда может приготовиться хуже. Однако мать настаивала, что она всегда так делала.

Разрешить спор помогло видео известного профессора физики Винченцо Скеттини. В нём он наглядно показал, что аэрогриль работает по принципу конвекции — передачи тепла за счёт движения горячего воздуха. Внутри камеры нагревательный элемент разогревает пространство, а вентилятор равномерно распределяет поток через перфорированную корзину.

Если дно закрыто сплошным листом бумаги, циркуляция воздуха нарушается, продукты прогреваются неравномерно, а время приготовления увеличивается.

Как использовать бумагу для выпечки правильно

По словам профессора, полностью отказываться от бумаги не обязательно. Достаточно проколоть её в нескольких местах зубочисткой или приобрести готовые перфорированные листы, которые пропускают воздух. Такой вариант позволит сохранить чистоту прибора и не повлияет на качество приготовления.

После того как хозяйка принесла матери перфорированную бумагу, та осталась довольна и признала, что новый способ удобнее. А в качестве бонуса подписалась на страницу профессора в социальных сетях.

Этот случай показал, что иногда достаточно немного знаний и капли науки, чтобы привычка уступила место более эффективному и безопасному способу приготовления.

