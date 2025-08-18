Разрезанные арбузы — шанс на сальмонеллу: что скрывают уличные продавцы

Руководитель петербургской организации "Потребнадзор" Александр Виноградов предостерёг россиян от приобретения нарезанных бахчевых культур. Его аргументы:

Нарушение закона

Продажа разрезанных арбузов и дынь запрещена санитарными нормами, поскольку это увеличивает риск микробного загрязнения продукта.

Продавцы игнорируют запрет, рассчитывая на отсутствие проверок, ведь в условиях действующего моратория на проверки бизнеса санитарный контроль ослаблен.

Риски для здоровья

После разрезания мякоть арбуза или дыни становится идеальной средой для размножения бактерий.

Особенно опасно, если плод разрезан грязным ножом, на немытых руках или в пыльных условиях у дороги.

Арбуз легко накапливает нитраты, а разрезанные — дополнительно уязвимы к сальмонелле, кишечной палочке и другим инфекциям.



Что делать потребителям: советы по безопасным покупкам

1. Никогда не покупайте разрезанные арбузы и дыни.

Даже если продавец уверяет в свежести — без лабораторной проверки это невозможно подтвердить.

2. Покупайте только целые плоды — и только в официальных торговых точках.

Предпочтение стоит отдавать стационарным рынкам и магазинам, а не лоткам у дороги.

3. Не соглашайтесь на "прокол корки" или "пробу на месте".

Это также нарушает санитарные нормы и открывает путь микробам.

4. Обращайте внимание на внешний вид товара и продавца.

Чистота, наличие медицинской книжки, защита от солнца, перчатки и фартук — минимальные требования.

5. Мойте бахчевые культуры с мылом перед разрезанием.

Корка может содержать загрязнения, которые попадут внутрь при нарезке.

Контекст: почему проблема стала острее сейчас

В 2023–2025 годах в России действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

Это означает, что даже при наличии нарушений санитарные инспекции не могут вмешиваться без жалобы или инцидента.

В результате контроль качества продуктов на рынках снизился, а недобросовестные продавцы начали активнее нарушать правила.

Заключение

Лето — время изобилия свежих фруктов и овощей, но также и сезон повышенного риска кишечных инфекций.

Соблюдение элементарных правил гигиены и осознанный выбор продавца — основа безопасности.

Если вы хотите — могу составить чек-лист покупателя сезонных продуктов или памятку для дачи / холодильника с рекомендациями от Роспотребнадзора.