Пошаговый рецепт запечённых кабачков с чесноком и сыром: как создать вкусное блюдо для всей семьи

Запечённые кабачки с сыром — это простое и вкусное блюдо, которое подойдёт как на ужин, так и в качестве закуски. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится за считанные минуты.
Ингредиенты:
- Кабачки — 2-3 штуки среднего размера;
- Чеснок — 2-3 зубчика;
- Твёрдый сыр (например, пармезан или любой другой на ваш вкус) — 100 г;
- Сметана или майонез — 2-3 столовые ложки;
- Соль и чёрный перец — по вкусу;
- Растительное масло — для смазывания противня;
- Зелень (петрушка, укроп) — для украшения.
Приготовление:
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Кабачки помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 0,5 см. Если кабачки старые, можно очистить их от кожицы и удалить семечки.
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Выложите кружочки кабачков в миску, посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пустили сок. Затем слегка промокните их бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
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Чеснок очистите и мелко нарежьте или пропустите через пресс. Смешайте его со сметаной (или майонезом). Добавьте немного чёрного перца по вкусу.
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Противень смажьте растительным маслом и выложите кружочки кабачков в один слой. Сверху на каждый кружок нанесите немного чесночно-сметанной смеси.
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Посыпьте каждый кружочек натёртым на мелкой тёрке сыром.
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Разогрейте духовку до 180-200°C и отправьте противень с кабачками на 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится.
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Готовые кабачки аккуратно переложите на блюдо и украсьте мелко нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!
Фото: flickr. com/Maja Dumat (CC BY 2.0 license)
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