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Рецепт запечённых кабачков с сыром и чесночной заправкой
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Пошаговый рецепт запечённых кабачков с чесноком и сыром: как создать вкусное блюдо для всей семьи

Рецепт запечённых кабачков с сыром и чесночной заправкой

Запечённые кабачки с сыром — это простое и вкусное блюдо, которое подойдёт как на ужин, так и в качестве закуски. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится за считанные минуты.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2-3 штуки среднего размера;
  • Чеснок — 2-3 зубчика;
  • Твёрдый сыр (например, пармезан или любой другой на ваш вкус) — 100 г;
  • Сметана или майонез — 2-3 столовые ложки;
  • Соль и чёрный перец — по вкусу;
  • Растительное масло — для смазывания противня;
  • Зелень (петрушка, укроп) — для украшения.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 0,5 см. Если кабачки старые, можно очистить их от кожицы и удалить семечки.

  2. Выложите кружочки кабачков в миску, посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пустили сок. Затем слегка промокните их бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

  3. Чеснок очистите и мелко нарежьте или пропустите через пресс. Смешайте его со сметаной (или майонезом). Добавьте немного чёрного перца по вкусу.

  4. Противень смажьте растительным маслом и выложите кружочки кабачков в один слой. Сверху на каждый кружок нанесите немного чесночно-сметанной смеси.

  5. Посыпьте каждый кружочек натёртым на мелкой тёрке сыром.

  6. Разогрейте духовку до 180-200°C и отправьте противень с кабачками на 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится.

  7. Готовые кабачки аккуратно переложите на блюдо и украсьте мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Фото: flickr. com/Maja Dumat (CC BY 2.0 license)

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