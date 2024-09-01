Пошаговый рецепт запечённых кабачков с чесноком и сыром: как создать вкусное блюдо для всей семьи

Запечённые кабачки с сыром — это простое и вкусное блюдо, которое подойдёт как на ужин, так и в качестве закуски. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится за считанные минуты.

Ингредиенты:

Приготовление:

Кабачки помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 0,5 см. Если кабачки старые, можно очистить их от кожицы и удалить семечки.

Выложите кружочки кабачков в миску, посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пустили сок. Затем слегка промокните их бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Чеснок очистите и мелко нарежьте или пропустите через пресс. Смешайте его со сметаной (или майонезом). Добавьте немного чёрного перца по вкусу.

Противень смажьте растительным маслом и выложите кружочки кабачков в один слой. Сверху на каждый кружок нанесите немного чесночно-сметанной смеси.

Посыпьте каждый кружочек натёртым на мелкой тёрке сыром.

Разогрейте духовку до 180-200°C и отправьте противень с кабачками на 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится.