Запечённые овощи: чудесное сочетание летнего вкуса, красоты и пользы

В Сенате Соединённых Штатов Америки придерживаются мнения, что установление контактов с Российской Федерацией по вопросу Украины в скором времени навряд ли произойдёт. Однако в верхней палате Конгресса выразили уверенность в том, что существование любого диалога принесёт больше пользы, чем если его вовсе не будет, информирует РИА Новости со ссылкой на источник.