Запечённые овощи: чудесное сочетание летнего вкуса, красоты и пользы

Запечённые овощи — это вкусное и полезное блюдо, богатое витаминами и минералами.
Для приготовления вам понадобятся:
- один крупный баклажан,
- один цукини,
- два красных сладких перца,
- четыре помидора,
- три-четыре зубчика чеснока,
- растительное масло,
- зира, орегано, кориандр и соль по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны и цукини кружками средней толщины с кожурой.
- Нарежьте красный сладкий перец кольцами.
- Обжарьте чеснок в растительном масле с добавлением зиры, орегано и кориандра.
- Ошпарьте кипятком помидоры, снимите кожицу и перетрите их в пюре.
- Добавьте томатное пюре в сковороду с чесноком и тушите на медленном огне в течение пяти минут.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите слоями овощи.
- Залейте овощи томатным соусом и накройте форму фольгой.
- Поставьте форму в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/ Daniel Sone (public domain)
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