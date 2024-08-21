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Запечённые овощи
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  • Опубликована сегодня в 7:22

Запечённые овощи: чудесное сочетание летнего вкуса, красоты и пользы

Запечённые овощи "Пёстрое содружество": малокалорийный ужин, в котором масса витаминов

Запечённые овощи — это вкусное и полезное блюдо, богатое витаминами и минералами.

Для приготовления вам понадобятся:

  • один крупный баклажан,
  • один цукини,
  • два красных сладких перца,
  • четыре помидора,
  • три-четыре зубчика чеснока,
  • растительное масло,
  • зира, орегано, кориандр и соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте баклажаны и цукини кружками средней толщины с кожурой.
  2. Нарежьте красный сладкий перец кольцами.
  3. Обжарьте чеснок в растительном масле с добавлением зиры, орегано и кориандра.
  4. Ошпарьте кипятком помидоры, снимите кожицу и перетрите их в пюре.
  5. Добавьте томатное пюре в сковороду с чесноком и тушите на медленном огне в течение пяти минут.
  6. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите слоями овощи.
  7. Залейте овощи томатным соусом и накройте форму фольгой.
  8. Поставьте форму в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/ Daniel Sone (public domain)

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