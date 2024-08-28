Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 91,4807
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 102,2911
Запечённая индейка по-новому: рецепт, который удивит всех гостей
  1. Главная
  2. Еда

Рецепт запечённой индейки с необычным гарниром из слив и свеклы для идеального ужина

Запечённая индейка по-новому: рецепт, который удивит всех гостей

Запечённая индейка станет прекрасным украшением любого праздничного стола или основой для сытного ужина, особенно если хочется разнообразить меню, отдохнув от привычных блюд из свинины или говядины.

Предлагаем простой рецепт индейки с оригинальным гарниром, который наверняка придется по вкусу как домашним, так и гостям.

Ингредиенты:

  • Индейка (голени или другая часть);
  • Сырокопченый бекон - 6-7 полосок на каждую голень;
  • Розмарин - 2 веточки на голень;
  • Соль, черный перец;
  • Соус наршараб - по столовой ложке на каждую голень.

Для гарнира:

  • Крупные сливы;
  • Свекла;
  • Красный лук;
  • Розмарин;
  • Соль, черный перец;
  • Оливковое масло.

Пошаговое приготовление:

  1. Проколоть голени индейки по всей поверхности, затем натереть солью и перцем. На каждую голень положить веточку розмарина и завернуть в бекон.

  2. Выложить голени в форму для запекания, накрыть фольгой и поместить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 40-45 минут.

  3. Пока индейка готовится, приступаем к гарниру. Крупно нарезать сливы, свеклу и лук. Переложить нарезанные ингредиенты в форму для запекания.

  4. Посыпать гарнир рубленым чесноком, добавить розмарин, посолить и поперчить. Полить овощи оливковым маслом и хорошо перемешать. Поставить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

  5. Чтобы оптимизировать процесс, гарнир можно поместить в духовку к индейке за 35-40 минут до окончания приготовления.

  6. Завершающий этап: достать индейку, снять фольгу, смазать голени соусом наршараб и вернуть в духовку еще на 20-25 минут до образования аппетитной корочки.

Фото: flickr.com/tuchodi (CC BY 2.0 license)

Мир

Захарова предупредила США об эскалации на Ближнем Востоке из-за их присутствия

Захарова предупредила США об эскалации на Ближнем Востоке из-за их присутствия

Наращивание присутствия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке грозит эскалацией в этом регионе. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Читать полностью
SpaceX вновь сдвинула старт миссии Polaris Dawn

SpaceX вновь сдвинула старт миссии Polaris Dawn

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим бортом Crew Dragon по программе коммерческой миссии Polaris Dawn в очередной раз не состоялся. SpaceX мотивировала решение о переносе запуска плохой погодой на площадке. Ранее отправка в космос была перенесена из-за утечки гелия.

Читать полностью

Общество

Группа Oasis смогла создать идеальный трек 90-х — музкритик

Группа Oasis смогла создать идеальный трек 90-х — музкритик

Музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что у группы Oasis получилось написать идеальный трек 1990-х годов.

Читать полностью
Более трети россиян уверены, что формат инкогнито скроет их работу в интернете

Более трети россиян уверены, что формат инкогнито скроет их работу в интернете

Более трети пользователей сети в нашей стране убеждены, что включенный режим "инкогнито" при активности в интернете действительно скрывает их действия в виртуальном пространстве, приводят данные исследования платформа Calltouch.

Читать полностью

Новости