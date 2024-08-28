Рецепт запечённой индейки с необычным гарниром из слив и свеклы для идеального ужина

Запечённая индейка станет прекрасным украшением любого праздничного стола или основой для сытного ужина, особенно если хочется разнообразить меню, отдохнув от привычных блюд из свинины или говядины.
Предлагаем простой рецепт индейки с оригинальным гарниром, который наверняка придется по вкусу как домашним, так и гостям.
Ингредиенты:
- Индейка (голени или другая часть);
- Сырокопченый бекон - 6-7 полосок на каждую голень;
- Розмарин - 2 веточки на голень;
- Соль, черный перец;
- Соус наршараб - по столовой ложке на каждую голень.
Для гарнира:
- Крупные сливы;
- Свекла;
- Красный лук;
- Розмарин;
- Соль, черный перец;
- Оливковое масло.
Пошаговое приготовление:
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Проколоть голени индейки по всей поверхности, затем натереть солью и перцем. На каждую голень положить веточку розмарина и завернуть в бекон.
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Выложить голени в форму для запекания, накрыть фольгой и поместить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 40-45 минут.
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Пока индейка готовится, приступаем к гарниру. Крупно нарезать сливы, свеклу и лук. Переложить нарезанные ингредиенты в форму для запекания.
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Посыпать гарнир рубленым чесноком, добавить розмарин, посолить и поперчить. Полить овощи оливковым маслом и хорошо перемешать. Поставить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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Чтобы оптимизировать процесс, гарнир можно поместить в духовку к индейке за 35-40 минут до окончания приготовления.
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Завершающий этап: достать индейку, снять фольгу, смазать голени соусом наршараб и вернуть в духовку еще на 20-25 минут до образования аппетитной корочки.
Фото: flickr.com/tuchodi (CC BY 2.0 license)
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