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Картофель, томлёный с белым вином: чеснок и розмарин придают ему особый аромат
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  • Опубликована сегодня в 5:04

Румяная корочка и божественный аромат: картофель, томлёный с белым вином и розмарином

Картофель, томлёный с белым вином: чеснок и розмарин придают ему особый аромат

Картофель, томлёный в белом вине, — изысканное и ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Это идеальное сочетание нежного вкуса картофеля, аромата розмарина и чеснока, а также лёгкой нотки сухого белого вина.

Ингредиенты:

  • мелкий картофель — 800 г;
  • сухое белое вино — 150-200 мл;
  • чеснок — 3 зубчика (15 г);
  • розмарин — 2-3 веточки;
  • сливочное масло — 60 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Уложите картофель в кастрюлю с толстым дном, добавьте сливочное масло, соль и веточки розмарина.
  2. Залейте картофель вином и поставьте на медленный огонь. Томите до испарения вина, периодически помешивая.

Подавайте картофель к столу и наслаждайтесь заслуженными комплиментами. Не раскрывайте секрет приготовления. Пусть гости сами догадаются!

Фото: commons.wikimedia.org/ Einfachkartoffel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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