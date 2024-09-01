Румяная корочка и божественный аромат: картофель, томлёный с белым вином и розмарином

Картофель, томлёный с белым вином: чеснок и розмарин придают ему особый аромат

Картофель, томлёный в белом вине, — изысканное и ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Это идеальное сочетание нежного вкуса картофеля, аромата розмарина и чеснока, а также лёгкой нотки сухого белого вина.

Ингредиенты:

мелкий картофель — 800 г;

сухое белое вино — 150-200 мл;

чеснок — 3 зубчика (15 г);

розмарин — 2-3 веточки;

сливочное масло — 60 г;

соль — по вкусу.

Приготовление

Уложите картофель в кастрюлю с толстым дном, добавьте сливочное масло, соль и веточки розмарина. Залейте картофель вином и поставьте на медленный огонь. Томите до испарения вина, периодически помешивая.

Подавайте картофель к столу и наслаждайтесь заслуженными комплиментами. Не раскрывайте секрет приготовления. Пусть гости сами догадаются!

Фото: commons.wikimedia.org/ Einfachkartoffel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)