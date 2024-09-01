Румяная корочка и божественный аромат: картофель, томлёный с белым вином и розмарином

Картофель, томлёный в белом вине, — изысканное и ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Это идеальное сочетание нежного вкуса картофеля, аромата розмарина и чеснока, а также лёгкой нотки сухого белого вина.
Ингредиенты:
- мелкий картофель — 800 г;
- сухое белое вино — 150-200 мл;
- чеснок — 3 зубчика (15 г);
- розмарин — 2-3 веточки;
- сливочное масло — 60 г;
- соль — по вкусу.
Приготовление
- Уложите картофель в кастрюлю с толстым дном, добавьте сливочное масло, соль и веточки розмарина.
- Залейте картофель вином и поставьте на медленный огонь. Томите до испарения вина, периодически помешивая.
Подавайте картофель к столу и наслаждайтесь заслуженными комплиментами. Не раскрывайте секрет приготовления. Пусть гости сами догадаются!
Фото: commons.wikimedia.org/ Einfachkartoffel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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