Запечённая картошка на углях: каждый клубень смазывается ароматным маслом и готовится в фольге

Картошка, запечённая в фольге на углях: отличная и очень простая идея для пикника на природе

Картошка, запечённая в фольге на углях, — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для пикника или семейного отдыха на природе. Этот рецепт не требует особых навыков и ингредиентов, а результат превзойдёт все ожидания.

Ингредиенты:

10 картофелин среднего размера;

6 столовых ложек растительного масла;

4-5 зубчиков чеснока;

соль по вкусу;

приправа для картофеля по вкусу.

Приготовление:

Очистите картофель и сделайте надрезы по всей ширине, не доходя до конца. Положите каждую картофелину на кусок фольги. Смешайте растительное масло, измельчённый чеснок, соль и приправу. Смажьте картофель снаружи и в разрезах. Заверните картофель в фольгу и положите на горячие угли. Запекайте картофель около 30 минут, пока он не станет мягким.

Фото: commons.wikimedia.org/Renee Comet (public domain)