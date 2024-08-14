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Картошка, запечённая в фольге на углях: отличная и очень простая идея для пикника на природе
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  • Опубликована сегодня в 3:21

Запечённая картошка на углях: каждый клубень смазывается ароматным маслом и готовится в фольге

Картошка, запечённая в фольге на углях: отличная и очень простая идея для пикника на природе

Картошка, запечённая в фольге на углях, — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для пикника или семейного отдыха на природе. Этот рецепт не требует особых навыков и ингредиентов, а результат превзойдёт все ожидания.

Ингредиенты:

  • 10 картофелин среднего размера;
  • 6 столовых ложек растительного масла;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • соль по вкусу;
  • приправа для картофеля по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите картофель и сделайте надрезы по всей ширине, не доходя до конца.
  2. Положите каждую картофелину на кусок фольги.
  3. Смешайте растительное масло, измельчённый чеснок, соль и приправу.
  4. Смажьте картофель снаружи и в разрезах.
  5. Заверните картофель в фольгу и положите на горячие угли.
  6. Запекайте картофель около 30 минут, пока он не станет мягким.

Фото: commons.wikimedia.org/Renee Comet (public domain)

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