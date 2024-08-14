Запечённая картошка на углях: каждый клубень смазывается ароматным маслом и готовится в фольге

Картошка, запечённая в фольге на углях, — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для пикника или семейного отдыха на природе. Этот рецепт не требует особых навыков и ингредиентов, а результат превзойдёт все ожидания.
Ингредиенты:
- 10 картофелин среднего размера;
- 6 столовых ложек растительного масла;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- соль по вкусу;
- приправа для картофеля по вкусу.
Приготовление:
- Очистите картофель и сделайте надрезы по всей ширине, не доходя до конца.
- Положите каждую картофелину на кусок фольги.
- Смешайте растительное масло, измельчённый чеснок, соль и приправу.
- Смажьте картофель снаружи и в разрезах.
- Заверните картофель в фольгу и положите на горячие угли.
- Запекайте картофель около 30 минут, пока он не станет мягким.
Фото: commons.wikimedia.org/Renee Comet (public domain)
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