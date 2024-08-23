Картофельные спирали, запечённые с розмарином и оливковым маслом: украсят даже праздничный стол

Картофельные спирали с розмарином и оливковым маслом — необычайно вкусное и оригинальное блюдо, которое не стыдно поставить даже на праздничный стол. По желанию в такую картошку можно начинить не только розмарином, но и любыми пряностями, а также сыром, чесноком и даже мясом. Нарезка гармошкой не составит никакого труда: мы расскажем, как сделать это быстро и просто.

Ингредиенты:

Картофель — 10 шт.

Свежий или сушеный розмарин — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Оливковое масло.

Две деревянные палочки для суши.

Приготовление:

Картофель готовится в мундире, поэтому его нужно очень хорошо вымыть с помощью щётки. Палочки для суши положить на стол, одну картофелю поместить между ними. Острым ножом аккуратно нарезать её тонкими дольками (чем тоньше, тем вкуснее). Палочки не дадут ножу разрезать картофель до конца — это нам и нужно. Проделать то же самое с каждой картофелиной. Выложить картофелины на противень, полить маслом, посолить и посыпать листочками розмарина. Запекать в предварительно разгоретой духовке на 200 С в течение 35-40 минут. Приятного аппетита!

Фото: Freepik.