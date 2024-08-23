Картофельные спирали, запечённые с розмарином и оливковым маслом: украсят даже праздничный стол

Картофельные спирали с розмарином и оливковым маслом — необычайно вкусное и оригинальное блюдо, которое не стыдно поставить даже на праздничный стол. По желанию в такую картошку можно начинить не только розмарином, но и любыми пряностями, а также сыром, чесноком и даже мясом. Нарезка гармошкой не составит никакого труда: мы расскажем, как сделать это быстро и просто.
Ингредиенты:
- Картофель — 10 шт.
- Свежий или сушеный розмарин — по вкусу.
- Соль — по вкусу.
- Оливковое масло.
- Две деревянные палочки для суши.
Приготовление:
- Картофель готовится в мундире, поэтому его нужно очень хорошо вымыть с помощью щётки.
- Палочки для суши положить на стол, одну картофелю поместить между ними. Острым ножом аккуратно нарезать её тонкими дольками (чем тоньше, тем вкуснее). Палочки не дадут ножу разрезать картофель до конца — это нам и нужно.
- Проделать то же самое с каждой картофелиной.
- Выложить картофелины на противень, полить маслом, посолить и посыпать листочками розмарина.
- Запекать в предварительно разгоретой духовке на 200 С в течение 35-40 минут.
- Приятного аппетита!
Фото: Freepik.
Карто́фель, или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
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