Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Как приготовить вкусно запечённую рыбу
  1. Главная
  2. Еда

Запечённая рыба под соусом: вкусное блюдо на обед или ужин

Как приготовить вкусно запечённую рыбу

Если вы не хотите стоять и жарить рыбу у сковородки, то предлагаем ее вкусно запечь. Подойдет любая рыба, в том числе и минтай.

Возьмите 350 грамм рыбы, три зубчика чеснока, две чайные ложки лимонного сока, четыре столовые ложки сметаны, пучок укропа, черный молотый перец, соль и кориандр по вкусу.

Рыбу нужно сначала разделать на филе. Потом полейте ее лимонным соком, добавьте необходимые специи. В отдельной емкости смешайте измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и сметану. Получившийся соус нужно распределить по рыбному филе.

Выложите рыбу на противень, застелив его фольгой. Запекайте в течение 30 минут при 180 градусах. Затем можно подавать блюдо к столу.

Фото: flickr.com/Herry Lawford (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

СМИ: украинские уклонисты пытаются сбежать в Белоруссию по минным полям

СМИ: украинские уклонисты пытаются сбежать в Белоруссию по минным полям

Украинцы, которые не хотят попасть под мобилизацию в своей стране, предпринимают попытки убежать в Республику Беларусь. Иногда они даже бегут по минным полям, едва не подрываясь на них. Об этом сообщают украинские СМИ.

Читать полностью
Депутат Рады Пидлас: у Киева нет денег на выплаты военным

Депутат Рады Пидлас: у Киева нет денег на выплаты военным

У Украины пока нет денег для того, чтобы выдавать военнослужащим ВСУ выплаты. Соответствующее заявление сделала глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

Читать полностью

Общество

Народный артист РФ Бутман назвал санкции причиной роста цен на музыкальные инструменты

Народный артист РФ Бутман назвал санкции причиной роста цен на музыкальные инструменты

В России существенно выросли в цене музыкальные инструменты. По некоторым товарным позициям скачок стоимости фиксируется в полтора и более раза. В эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru народный артист России, саксофонист Игорь Бутман рассказал, чем вызван всплеск цен и стоит ли ждать стабилизации музыкального рынка.

Читать полностью
Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.

Читать полностью

Новости