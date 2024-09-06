Запечённая рыба под соусом: вкусное блюдо на обед или ужин

Если вы не хотите стоять и жарить рыбу у сковородки, то предлагаем ее вкусно запечь. Подойдет любая рыба, в том числе и минтай.
Возьмите 350 грамм рыбы, три зубчика чеснока, две чайные ложки лимонного сока, четыре столовые ложки сметаны, пучок укропа, черный молотый перец, соль и кориандр по вкусу.
Рыбу нужно сначала разделать на филе. Потом полейте ее лимонным соком, добавьте необходимые специи. В отдельной емкости смешайте измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и сметану. Получившийся соус нужно распределить по рыбному филе.
Выложите рыбу на противень, застелив его фольгой. Запекайте в течение 30 минут при 180 градусах. Затем можно подавать блюдо к столу.
Фото: flickr.com/Herry Lawford (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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