Быстрый и вкусный завтрак за считанные минуты: запекаем яйцо с грибами

Рецепт запечённого яйца с грибами и шпинатом
Ингредиенты
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 небольшая луковица нарезанная;
- 2 стакана грибов нарезанных;
- 4 ломтика бекона или ветчины, нарезанной тонкой соломкой;
- шпинат;
- перец чили;
- соль и черный перец по вкусу;
- 4 яйца.
Как это сделать
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Нагрейте масло в большойсковороде на среднем огне.
- Добавьте лук и готовьте около 3 минут до полупрозрачности.
- Добавьте грибы и готовьте около 5 минут, пока они не подрумянятся.
- Добавьте бекон, шпинат и перец чили и готовьте несколько минут, пока шпинат не прогреется.
- Приправьте солью и перцем.
- Разделите смесь на 4 формочки, пригодные для духовки, слегка смажьте сливочным маслом.
- Осторожно разбейте яйцо в каждую форму, убедившись, что желтки не повреждены.
- Выложите формочки в емкость для запекания и запекайте около 10 минут.
Фото: flickr.com/16:9clue (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Сикорский: Польша обязана сбивать ракеты РФ над Украиной, несмотря на НАТО
Ликвидировать ракетное оружие Российской Федерации над Украиной – это долг Польши. Об этом информировал британскую и международную деловую газету Financial Times польский политический деятель Радослав Сикорский, который на данный момент занимает пост министра иностранных дел.
Байден анонсировал новую инициативу о прекращении огня в Газе
Глава Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал инициативу по соглашению об освобождении заложников и перемирии в секторе Газе на предстоящей неделе, сообщает Axios со ссылкой на советника по нацбезопасности Джейка Салливана.
Певец Андрей Губин заявил, что женится только по любви
Певец Андрей Губин признался, что хочет жениться по любви.
Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии
Отар Кушанашвили объяснил, почему комик Гарик Харламов пренебрежительно относится к деньгам.