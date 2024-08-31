Запечённая кукуруза по-мексикански: аппетитная горячая закуска для дружеских посиделок

Запечённая кукуруза с беконом и сыром: вкусная и простая горячая закуска по-мексикански

Вспоминаете, как в детстве мама готовила кукурузу в кастрюле и по кухне разносился аппетитный аромат? Давайте приготовим кукурузу в мексиканском стиле. Уверены, вашим родным и друзьям такая горячая закуска наверняка понравится!

Ингредиенты (на 3 порции):

3 початка кукурузы (очищенных),

5-7 ломтиков бекона,

50-70 г сыра.

Приготовление

Очищаем три початка кукурузы от листьев и натираем их молотым перцем чили. Затем нарезаем бекон полосками и выкладываем его на кукурузу. Посыпаем тёртым сыром. Заворачиваем каждый початок в пергаментную бумагу и фольгу. Отправляем кукурузу в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут. Если кукуруза зрелая, время приготовления нужно увеличить вдвое.

Также можно обжарить початки на гриле или на мангале — так они приобретут неповторимый аромат дымка.

Фото: commons.wikimedia.org/ Benjamin Balazs (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)