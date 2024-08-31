Вспоминаете, как в детстве мама готовила кукурузу в кастрюле и по кухне разносился аппетитный аромат? Давайте приготовим кукурузу в мексиканском стиле. Уверены, вашим родным и друзьям такая горячая закуска наверняка понравится!
Ингредиенты (на 3 порции):
- 3 початка кукурузы (очищенных),
- 5-7 ломтиков бекона,
- 50-70 г сыра.
Приготовление
- Очищаем три початка кукурузы от листьев и натираем их молотым перцем чили.
- Затем нарезаем бекон полосками и выкладываем его на кукурузу.
- Посыпаем тёртым сыром.
- Заворачиваем каждый початок в пергаментную бумагу и фольгу.
- Отправляем кукурузу в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут. Если кукуруза зрелая, время приготовления нужно увеличить вдвое.
Также можно обжарить початки на гриле или на мангале — так они приобретут неповторимый аромат дымка.
Фото: commons.wikimedia.org/ Benjamin Balazs (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Оборонную компанию Raytheon оштрафовали на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай и Россию
По данным Госдепартамента США американская оборонная компания Raytheon была оштрафована на 200 миллионов долларов за нарушение правил экспорта оборонных технологий в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Ливан.
Маск считает запрет соцсети X в Бразилии угрозой свободе слова
Миллиардер и ведущий акционер социальной сети X Илон Маск назвал блокировку ресурса в Бразилии ударом по свободе слова на планете. Также предприниматель выступил с прогнозом, что аналогичная ситуация вероятна и в Соединенных Штатах, в стом случае, если на выборах президента и вице-президента победят демократы Камала Харрис и Тим Уолц.
Почти 400 гражданам из недружественных стран предоставлено убежище в РФ
Более четырёх сотен граждан из недружественных стран в этом году получили право на жительство в нашей стране согласно февральскому поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу упростить переезд в нашу юрисдикцию иностранцам, разделяющим традиционные ценности.
В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов
Апробация новых стандартных учебников по истории для учащихся 5-9 классов запланирована на сентябрь этого года.