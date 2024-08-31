Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Запечённая кукуруза с беконом и сыром: вкусная и простая горячая закуска по-мексикански
  1. Главная
  2. Еда
  • Опубликована сегодня в 5:22

Запечённая кукуруза по-мексикански: аппетитная горячая закуска для дружеских посиделок

Запечённая кукуруза с беконом и сыром: вкусная и простая горячая закуска по-мексикански

Вспоминаете, как в детстве мама готовила кукурузу в кастрюле и по кухне разносился аппетитный аромат? Давайте приготовим кукурузу в мексиканском стиле. Уверены, вашим родным и друзьям такая горячая закуска наверняка понравится!

Ингредиенты (на 3 порции):

  • 3 початка кукурузы (очищенных),
  • 5-7 ломтиков бекона,
  • 50-70 г сыра.

Приготовление

  1. Очищаем три початка кукурузы от листьев и натираем их молотым перцем чили.
  2. Затем нарезаем бекон полосками и выкладываем его на кукурузу.
  3. Посыпаем тёртым сыром.
  4. Заворачиваем каждый початок в пергаментную бумагу и фольгу.
  5. Отправляем кукурузу в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут. Если кукуруза зрелая, время приготовления нужно увеличить вдвое.

Также можно обжарить початки на гриле или на мангале — так они приобретут неповторимый аромат дымка.

Фото: commons.wikimedia.org/ Benjamin Balazs (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Оборонную компанию Raytheon оштрафовали на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай и Россию

Оборонную компанию Raytheon оштрафовали на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай и Россию

По данным Госдепартамента США американская оборонная компания Raytheon была оштрафована на 200 миллионов долларов за нарушение правил экспорта оборонных технологий в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Ливан.

Читать полностью
Маск считает запрет соцсети X в Бразилии угрозой свободе слова

Маск считает запрет соцсети X в Бразилии угрозой свободе слова

Миллиардер и ведущий акционер социальной сети X Илон Маск назвал блокировку ресурса в Бразилии ударом по свободе слова на планете. Также предприниматель выступил с прогнозом, что аналогичная ситуация вероятна и в Соединенных Штатах, в стом случае, если на выборах президента и вице-президента победят демократы Камала Харрис и Тим Уолц.

Читать полностью

Общество

Почти 400 гражданам из недружественных стран предоставлено убежище в РФ

Почти 400 гражданам из недружественных стран предоставлено убежище в РФ

Более четырёх сотен граждан из недружественных стран в этом году получили право на жительство в нашей стране согласно февральскому поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу упростить переезд в нашу юрисдикцию иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

Читать полностью
В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов

В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов

Апробация новых стандартных учебников по истории для учащихся 5-9 классов запланирована на сентябрь этого года.

Читать полностью

Новости