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Филе трески в лимонном соусе: изумительно сочетается с рисом или свежими овощами
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  • Опубликована сегодня в 5:14

Треска, запечённая по-гречески с лимоном: изысканное и лёгкое в приготовлении блюдо

Филе трески в лимонном соусе: изумительно сочетается с рисом или свежими овощами

Треска, запечённая по-гречески, — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подойдёт для обеда или ужина. Это рыбное блюдо также можно предложить на праздничном столе любителям морепродуктов.

Ингредиенты:

  • 5 зубчиков чеснока;
  • 0,5 лимона;
  • 700 г филе трески;
  • 1/3 стакана муки;
  • 1 чайная ложка соли (неполная);
  • 5 столовых ложек оливкового масла;
  • 1 чайная ложка тмина (молотого);
  • 1 чайная ложка куркумы;
  • 1 чайная ложка чёрного перца;
  • 1 чайная ложка кориандра (молотого).

Приготовление

  1. В миске соедините муку, соль, специи.
  2. В глубокой тарелке смешайте оливковое масло и сок половины лимона.
  3. Нарежьте филе трески на порционные кусочки и полейте их оливково-лимонной смесью с обеих сторон.
  4. Обваляйте каждый кусочек рыбы в муке со специями.
  5. Обжарьте кусочки рыбы на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на сильном огне в течение 2 минут.
  6. Выложите рыбу в форму для запекания.
  7. Добавьте измельчённый чеснок в оставшийся лимонный сок с маслом.
  8. Обильно полейте рыбу полученной смесью.
  9. Отправьте рыбу в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте в течение 15 минут.

Подавайте треску по-гречески с зеленью и рисом.
Приятного аппетита!

Фото: www.flickr.com/ Prayitno / Thank you for (12 millions +) view (Creative Commons Attribution 2.0)

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