Треска, запечённая по-гречески с лимоном: изысканное и лёгкое в приготовлении блюдо

Филе трески в лимонном соусе: изумительно сочетается с рисом или свежими овощами

Подавайте треску по-гречески с зеленью и рисом. Приятного аппетита!

Треска, запечённая по-гречески, — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подойдёт для обеда или ужина. Это рыбное блюдо также можно предложить на праздничном столе любителям морепродуктов.

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