Треска, запечённая по-гречески с лимоном: изысканное и лёгкое в приготовлении блюдо

Треска, запечённая по-гречески, — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подойдёт для обеда или ужина. Это рыбное блюдо также можно предложить на праздничном столе любителям морепродуктов.
Ингредиенты:
- 5 зубчиков чеснока;
- 0,5 лимона;
- 700 г филе трески;
- 1/3 стакана муки;
- 1 чайная ложка соли (неполная);
- 5 столовых ложек оливкового масла;
- 1 чайная ложка тмина (молотого);
- 1 чайная ложка куркумы;
- 1 чайная ложка чёрного перца;
- 1 чайная ложка кориандра (молотого).
Приготовление
- В миске соедините муку, соль, специи.
- В глубокой тарелке смешайте оливковое масло и сок половины лимона.
- Нарежьте филе трески на порционные кусочки и полейте их оливково-лимонной смесью с обеих сторон.
- Обваляйте каждый кусочек рыбы в муке со специями.
- Обжарьте кусочки рыбы на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на сильном огне в течение 2 минут.
- Выложите рыбу в форму для запекания.
- Добавьте измельчённый чеснок в оставшийся лимонный сок с маслом.
- Обильно полейте рыбу полученной смесью.
- Отправьте рыбу в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте в течение 15 минут.
Подавайте треску по-гречески с зеленью и рисом.
Приятного аппетита!
Фото: www.flickr.com/ Prayitno / Thank you for (12 millions +) view (Creative Commons Attribution 2.0)
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