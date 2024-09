Треска, запечённая по-гречески с лимоном: изысканное и лёгкое в приготовлении блюдо

Треска, запечённая по-гречески, — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подойдёт для обеда или ужина. Это рыбное блюдо также можно предложить на праздничном столе любителям морепродуктов.

Ингредиенты:

5 зубчиков чеснока;

0,5 лимона;

700 г филе трески;

1/3 стакана муки;

1 чайная ложка соли (неполная);

5 столовых ложек оливкового масла;

1 чайная ложка тмина (молотого);

1 чайная ложка куркумы;

1 чайная ложка чёрного перца;

1 чайная ложка кориандра (молотого).

Приготовление

В миске соедините муку, соль, специи. В глубокой тарелке смешайте оливковое масло и сок половины лимона. Нарежьте филе трески на порционные кусочки и полейте их оливково-лимонной смесью с обеих сторон. Обваляйте каждый кусочек рыбы в муке со специями. Обжарьте кусочки рыбы на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на сильном огне в течение 2 минут. Выложите рыбу в форму для запекания. Добавьте измельчённый чеснок в оставшийся лимонный сок с маслом. Обильно полейте рыбу полученной смесью. Отправьте рыбу в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте в течение 15 минут.

Подавайте треску по-гречески с зеленью и рисом.

Приятного аппетита!

Фото: www.flickr.com/ Prayitno / Thank you for (12 millions +) view (Creative Commons Attribution 2.0)