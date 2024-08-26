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Как приготовить курицу в духовке, чтобы она получилась вкуснее?
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  • Опубликована сегодня в 3:19

Вкусная запечённая курица: что нужно делать, чтобы она получилась особенно аппетитной

Как приготовить курицу в духовке, чтобы она получилась вкуснее?

Курица — одно из самых популярных блюд на столе. Её готовят разными способами, но не всегда результат радует. Мы расскажем о нескольких хитростях, которые помогут сделать вашу курицу ещё вкуснее.

Чтобы приготовить курицу максимально вкусно, следуйте этим советам:

  • Выбирайте охлаждённое, а не замороженное мясо. Заморозка разрушает структуру клеток, делая курицу менее приятной на вкус.
  • Перед приготовлением добавьте свежевыжатый лимонный сок. Он придаст мясу приятную кислинку и сделает вкус ярче.
  • Смажьте курицу маслом для образования аппетитной корочки и лучшего растворения специй и соли.
  • Добавьте немного воды в противень для запекания, чтобы курица равномерно приготовилась со всех сторон.
  • Не передержите курицу в духовке, чтобы она не стала сухой. Используйте термометр для определения готовности или проверьте мясо на прозрачность сока.

Фото: commons.wikimedia.org/Zé Carlos Barretta (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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