Вкусная запечённая курица: что нужно делать, чтобы она получилась особенно аппетитной

С наступлением осени в России ожидается очередное повышение цен на продукты питания и алкоголь, темпы которого будут зависеть от множества факторов. Об этом агентству "Прайм" сообщила доцент﻿ кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.